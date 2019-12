Le Retour du Roi jeudi 19 décembre sur France 3 : cette séquence qui terrorise Peter Jackson

Vous avez aimé ? Partagez :

« Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi », conclusion de la superbe saga de Peter Jackson, est diffusé le jeudi 19 décembre sur France 3, à 21h05. Un ultime chapitre doté d’un souffle épique rare et dans lequel le réalisateur s’est investi corps et âme, en évoquant notamment l’une de ses plus grosses phobies.

Peter Jackson a consacré pas moins de sept années à la titanesque saga du Seigneur des anneaux. Un investissement total, partagé avec ses équipes, nécessaire pour créer trois des longs-métrages les plus populaires des années 2000. Tournée simultanément afin de ne pas faire exploser le budget, la trilogie s’achève en 2003 sur Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi, conclusion épique couronnée de onze Oscars, dont ceux de Meilleur film et Meilleur réalisateur.

Dans cet ultime épisode, Aragorn, le descendant d’Isildur, reprend son trône et mène une armée colossale devant la porte du Mordor, pour un affrontement sans précédent contre les hordes d’Orques de Sauron. De leur côté, Frodon et Sam se rapprochent tant bien que mal de la montagne du Destin, pour tenter d’y détruire l’anneau unique. Sur leur route, les deux Hobbits vont une nouvelle fois être confrontés à de multiples épreuves, dont une qui ne manque pas de faire frémir Peter Jackson en personne.

Peter Jackson terrifié par Morghule

Durant le périple des Hobbits, Gollum convainc le porteur de l’anneau et son fidèle compagnon de passer par le haut col de Cirith Ungol, afin de pénétrer dans le Mordor. En réalité, la créature dresse un piège à Frodon et Sam, et réussit à les séparer. Isolé, le neveu de Bilbon est alors attaqué par Morghule, ou Arachne, une araignée géante au venin mortel.

Avec ce monstre, à ranger parmi les menaces les plus dangereuses auxquelles s’exposent Frodon et Sam, Peter Jackson signe certaines des scènes les plus effrayantes de sa trilogie. Aussi velue que rapide et obsédée par la nourriture, Morghule réveille le dégoût et l’arachnophobie des spectateurs sans difficulté. Il faut dire que le réalisateur néo-zélandais en connaît un rayon sur le sujet, puisqu’il souffre lui-même de cette peur depuis sa plus tendre enfance. En 2003, à l’époque de la sortie du long-métrage, Peter Jackson racontait :

J’avais l’habitude de jouer dans la cave de mes parents quand j’étais plus jeune, là où ces Atrax Robustus (une espèce d’araignée australienne) avaient leurs nids. Chaque fois, je voulais jouer mais j’étais terrifié d’en croiser une et de la toucher par mégarde, ce que j’ai d’ailleurs fait à plusieurs occasions. Donc ma revanche était de baser Morghule sur cette araignée… Ce que je trouve terrifiant chez les araignées, c’est leur façon de bouger rapidement, de se jeter sur quelque chose, de redémarrer puis de s’arrêter. C’est ce que je voulais retranscrire avec Arachne. J’ai donc donné des instructions aux animateurs de Weta pour que le monstre se déplace très rapidement, d’une façon étonnamment rapide pour sa taille. Et les scènes avec Morghule me terrifient véritablement !

Sans renier le matériau d’origine, Peter jackson a donc convoqué des souvenirs personnels pour donner naissance à l’une des créatures les plus mémorables de la trilogie. Dans l’œuvre de J.R.R. Tolkien, Morghule apparaît dans les deux derniers chapitres des Deux Tours. Pour équilibrer les scènes entre les nombreux personnages, Peter Jackson a néanmoins décidé de l’introduire dans Le Retour du roi. Le long-métrage est à voir ou revoir ce jeudi 19 décembre sur France 3, à 21h05.