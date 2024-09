Ce nouveau et très émouvant film d'animation enflamme le box-office mondial

Nouvelle production du studio DreamWorks Animation, "Le Robot sauvage" réalise une excellente performance pour son premier week-end au box-office mondial.

Le Robot sauvage séduit les critiques…

En plus de La Nuit d’Orion et Kung Fu Panda 4, Le Robot sauvage est l’une des trois productions de DreamWorks Animation à sortir cette année. Son histoire suit l’aventure d’un robot, surnommé "Roz", qui échoue sur une île inhabitée. Forcé de s’adapter à ce nouvel environnement, Roz va nouer des relations avec les animaux présents sur l’île, et même adopter un oison.

Le Robot sauvage n’est pas encore arrivé dans les salles françaises. En revanche, il est sorti aux États-Unis et au Canada. Fort d’une très belle réception de la part des critiques – comme en témoigne son score de 98% parmi les journalistes sur Rotten Tomatoes ! – le film vient de passer son premier week-end dans les salles nord-américaines. Et il a effectué un très gros démarrage.

… et bat un record pour son premier week-end en salles

D’après des chiffres partagés par Deadline, Le Robot sauvage a récolté 11,3 millions de dollars le vendredi 27, et 14,2 millions le samedi 28. En tout, depuis sa sortie, il a amassé la somme de 53,1 millions de dollars au box-office mondial.

Avec de tels chiffres, Le Robot sauvage a tout simplement signé le meilleur démarrage pour un film d’animation sorti au mois de septembre. Pour établir ce nouveau record, il est passé devant Hôtel Transylvanie 2, sorti en 2015 et qui avait récolté 48,4 millions de dollars pour son premier week-end dans les cinémas. Datant de 2012, le premier Hôtel Transylvanie complète le podium avec 42,5 millions de dollars sur la même période.

Jusqu’où le long-métrage ira-t-il ?

Le lancement du film réalisé par Chris Sanders est donc très prometteur. Après un tel premier week-end, Le Robot sauvage pourrait très rapidement dépasser les 100 millions de dollars de recettes au box-office. On peut même penser qu’il ira très certainement bien au-delà dans les semaines à venir. D’autant plus qu’il n’est pas encore sorti dans de nombreux territoires.

Le Robot sauvage est donc parti pour être un carton. Mais jusqu’où pourra-t-il aller ? Il faudra attendre pour le savoir. Le long-métrage sera visible à partir du 9 octobre prochain au cinéma en France.