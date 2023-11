Le Roi Lion : le film sur Mufasa sortira plus tard que prévu

Mauvaise nouvelle pour la suite du Roi Lion sorti en 2019. Le nouveau film centré sur Mufasa arrivera plus tard que prévu au cinéma. Il racontera les années de règne du père de Simba, et sa relation avec Scar.

Le Roi Lion : le préquel sur Mufasa arrive

Le Roi Lion fait partie des dessins animés classiques les plus populaires de Disney. En 2019, lorsque le live action sort au cinéma, c'est un véritable triomphe, avec plus d'un milliard et demi de dollars de recettes au box-office mondial. Il s'agit toujours aujourd'hui du plus gros succès pour une adaptation en live action de Disney. En outre, il est toujours classé à la neuvième place des plus gros succès cinématographiques de tous les temps.

Face à un tel engouement, Disney n'a pas mis très longtemps à annoncer une suite mise en scène par Barry Jenkins (Moonlight). Mais contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, ce film ne s'intéressera pas à la suite des aventures de Simba dans la savane. Il s'agira d'un préquel sur son père, le majestueux Mufasa, tragiquement disparu lorsque Simba était encore un lionceau. Le film reviendra notamment sur la relation complexe entre Mufasa et Scar, qui a conduit à la mort du premier lors de la scène du rocher qui a traumatisé toute une génération de spectateurs.

La date de sortie du film repoussée

Alors que le préquel sur Mufasa était prévu pour une sortie à l'été 2024, Disney a bousculé ses plans et a décalé sa date d'arrivée sur les écrans au 18 décembre 2024 en France (et deux jours plus tard aux États-Unis). Il s'agira donc de la grosse sortie de Noël 2024 pour Disney, alors que le premier film était arrivé en salles en pleine période estivale. Un choix judicieux pour un tel blockbuster, qui devrait attirer encore de nombreux spectateurs dans les salles obscures.

Aux côtés de Mufasa et Scar, on retrouvera également les espiègles et rigolos Timon et Pumbaa, bien avant qu'ils ne croisent la route du jeune Simba. Le sage Rafiki sera également de la partie.