Le Roi Lion : Disney lance une suite pour le live-action, avec un nouveau réalisateur

Le monde du cinéma nous réserve parfois des surprises qui n'ont pas de sens. Que Disney se lance dans une suite au remake live-action du "Roi Lion" n'a rien de très anormal d'un point de vue commercial. Mais le nom du réalisateur attaché au projet suscite un énorme étonnement.

Le Roi Lion : un remake qui a fait sauter le box-office

On sait que Disney dispose d'une puissance de frappe monumentale quand le studio se met à remaker ses classiques avec des prises de vue réelles. Celui du Roi Lion a été l'un des grands cartons de l'année dernière, au point d'entrer dans le Top 10 des plus gros succès financiers de tous les temps, grâce à son 1.65 milliard récolté à travers le monde. Le film n'était pas très surprenant, bien que bluffant techniquement, en reprenant quasiment à la lettre l'intrigue du dessin-animé initial original. Un manque d'originalité qui peut déranger mais la formule est si bien rodée que les spectateurs se sont rués dans les salles pour le découvrir. Nous retrouvions le jeune Simba, en CGI, qui tente de prendre la relève de son père contre le terrible Scar.

Une suite est en développement

Avec un tel résultat au box-office, Disney devait être démangé par l'envie de se lancer dans un second opus. Une suite a déjà vu le jour sous la forme d'un dessin-animé, ce qui rend la démarche encore plus évidente. Deadline rapporte que le développement d'une suite au Roi Lion a commencé. Pas de Jon Favreau qui remet le couvert à la mise en scène, c'est Barry Jenkins qui a été choisi pour s'en occuper.

On ne l'attendait pas du tout (!!) sur un tel film, lui qui opère dans un cinéma indépendant très sophistiqué et calibré pour décrocher des prix. Nous lui devons le magnifique Moonlight ainsi que Si Beale Street pouvait parler, deux drames qui traitent des afro-américains. Compliqué de comprendre comment il se retrouve sur un aussi gros projet alors qu'il semble avoir des obsessions et un style à lui. À voir si le cahier des charges ne va pas l'écraser et si on ressentira sa personnalité. Chose qui n'est pas forcément garantie par avance. Néanmoins, c'est une opportunité pour lui de signer un énorme succès commercial. On peut comprendre que l'idée le séduise.

Impossible de déterminer encore s'il s'agit d'une réelle suite ou d'un préquel avec les premières informations. Deadline parle d'une suite mais précise que les origines de Mufasa seront possiblement explorées. Ce qui tend à indiquer qu'on se diriger vers un scénario qui se déroulera avant Le Roi Lion. The Hollywood Reporter précise de son côté qu'on se dirige vers un préquel.