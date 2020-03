Le Roi Lion sur Canal + : savez-vous quel plan du film n'est pas en CGI ?

Le remake du "Roi Lion" sera bientôt diffusé sur Canal +. Un film qui impressionne par sa technologie, et il y a peut-être un élément que vous avez raté...

Mardi 24 mars, la chaîne Canal + diffusera Le Roi Lion. Le remake du film sorti en 2019 avait dominé le box office français avec 7 millions d’entrées et s’était donc révélé être un véritable succès auprès du public. Le remake du film d’animation réalisé par Jon Favreau, s’est aussi révélé comme un tour de force technologique.

Un seul plan du film n’est pas en CGI !

Le remake du Roi Lion avait fait beaucoup parler à sa sortie. En effet, le film d’animation tient une place spéciale dans l’esprit des fans de Disney et à une époque où tous les remake sont permis, celui-ci en particulier faisait couler beaucoup d’encre avant même d’avoir atteint les salles de cinéma. Le fait de ne pas avoir un film animé mais en CGI était un vrai challenge qui a demandé beaucoup de travail de la part des équipes et du réalisateur, Jon Favreau. Celui-ci s’est rendu au Kenya pendant 3 semaines afin d’étudier les animaux et les locations potentielles qui allaient apparaître dans le film.

Mais alors que nous pensions que Le Roi Lion était animé avec l’aide d’ordinateurs, il y a bien un plan qui a vraiment été tourné par les équipes du film. Serez-vous capable de deviner lequel ? On vous donne la réponse ici, au cas où : c’est le tout premier plan qui débute avec la première note de la chanson “L’Histoire de la vie” ! Ce lever de soleil devenu iconique est le seul plan qui n’a pas été modifié parmi les 1490 plans qui font l'entièreté du Roi Lion.

Le Roi Lion a marqué les esprits en 2019 par son casting, notamment avec Beyoncé dans le rôle de Nala ou encore la reprise de James Earl Jones dans le rôle de Mufasa en version originale. Le Roi Lion marque aussi un certain tournant pour Jon Favreau qui avait juste avant réalisé le remake du Livre de la Jungle ou encore Iron Man et Iron Man 2. Le réalisateur a solidifié sa relation avec Disney à travers la réalisation de la série The Mandalorian la même année.

Le Roi Lion, à (re)voir sur Canal +