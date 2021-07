Le Roi Lion : une célèbre réplique du film aurait pu être bien différente

Sorti en 1994, "Le Roi Lion" est considéré comme l'un des plus grands films d'animation produits par les studios Disney. Inspiré de la pièce de théâtre "Hamlet", son scénario original prévoyait une réplique différente de celle du film.

Le Roi Lion : un film culte

Au commencement était Blanche-Neige et les 7 Nains, premier long-métrage Disney qui ouvre le premier âge d'or du studio en 1937. Pour ajouter plus de réalisme au film, l'équipe d'animation avait entrepris un voyage en Europe afin de retranscrire avec plus de crédibilité les décors. 57 ans plus tard, Disney va symboliquement utiliser la même méthode en se rendant dans la savane africaine pour étudier le futur décor d'un autre grand classique : Le Roi Lion.

A cette époque, le studio est à l'apogée d'un nouvel âge d'or, après les succès de La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Aladdin. Les chiffres faramineux de Le Roi Lion au box-office mondial, ainsi que son succès critique (deux Oscars et trois Golden Globes) vont donc confirmer que Disney est bien intouchable sur le marché de l'industrie du 7ème Art.

Le Roi Lion ©Walt Disney Pictures

Devenu aujourd'hui une franchise incontournable, (jeux vidéo, produits dérivés, comédie musicale, suites, séries et un nouveau remake en 2019 !) Le Roi Lion va paradoxalement marquer le début d'un temps faible du studio, avant une traversée du désert artistique et commerciale durant une bonne partie des années 2000. En outre, ce succès provoque des guerres d'egos au sein du studio, qui vont notamment se traduire par le départ de Jeffrey Katzenberg, alors président de Walt Disney Pictures. Ce dernier va créer un redoutable concurrent pour Disney qui se nommera Dreamworks.

Évidemment, personne ne regrette la naissance d'un tel film, envisagé au départ comme un projet d'envergure série B (Disney misait plus sur Pocahontas) et qui est sans doute devenu aujourd'hui le long-métrage le plus emblématique du studio.

Une influence très shakespearienne

Le Roi Lion possède deux principales inspirations : Le Roi Leo d'Osamu Tezuka et la pièce de théâtre Hamlet, écrite par William Shakespeare. Cela se retrouve notamment dans la relation difficile qu’entretiennent Mufasa et Scar. À la manière d’Hamlet père et son frère Claudius, les deux personnages s’entendent mal. Surtout, Claudius envie son frère qui est roi. Cela amènera donc ce dernier à tuer son propre sang. Le Roi Lion va s’inspirer de cette relation, notamment pour mettre en scène cette séquence traumatisante durant laquelle Scar tue Mufasa.

À ce sujet, le célèbre « Longue vie au roi », que prononce Scar envers Mufasa avant de l’assassiner, aurait pu ne jamais exister. En effet, les premiers scripts de Le Roi Lion étaient beaucoup plus inspirés des dialogues originaux de l’œuvre de Shakespeare. Par conséquent, la réplique fatidique de Scar était initialement : « Bonne nuit, doux prince », telle que prononcée par Horatio à son ami Hamlet fils, avant que ce dernier ne meure dans ses bras. Mais le producteur Don Hahn, engagé pour superviser Le Roi Lion, a insisté pour que le script soit fortement réorganisé. Ainsi de nombreuses références et emprunts à Hamlet vont disparaître, notamment cette ultime ligne de dialogue entre Scar et Mufasa. Une décision logique, puisque le père de Simba étant roi et non prince, la réplique faisait bel hommage mais très peu sens...

Le Roi Lion est disponible sur la plateforme Disney+.