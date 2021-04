Le Roi Lion : une fin alternative cruelle a été envisagée

Parmi les classiques animés de chez Disney, "Le Roi Lion" est l'un des titres les plus appréciés et populaires. Mais l'issue du film, décidée lors de l'affrontement entre Simba et Scar, a failli prendre une tournure bien plus sombre....

Le Roi Lion : un film d'animation culte Classique intemporel qui traverse les époques avec toujours la même force, Le Roi Lion garde cette place unique dans l'estime des spectateurs. L'impressionnant score de 1,6 milliard de dollars au box-office mondial pour le remake en prises de vue réelles a de nouveau prouvé la puissance de cette belle histoire. Quand le roi Mufasa est trahi par son frère Scar, son fils Simba est accusé par ce dernier d'être le responsable de sa mort. Une situation qui l'arrange bien pour s'emparer d'un trône qu'il convoite depuis longtemps. Le jeune lionceau, encore trop tendre, s'exile loin des siens. C'est dans la savane qu'il va apprendre à grandir et comprendre que son destin est d'être le digne héritier de son père. Accompagné par les inénarrables Timon et Pumbaa, il se prépare à défier Scar pour venger Mufasa. Découvrez quelle autre fin a été envisagée On a tous déjà versé une larme devant Le Roi Lion. La mort de Mufasa est une scène culte qui continue de faire son effet. Les films d'animation de Disney sont parfois cruels avec certains personnages pour renforcer l'émotion. Même si, en général, les choses se terminent bien pour rester dans un esprit familial. C'est forcément le cas dans Le Roi Lion, quand Simba arrive à vaincre Scar lors d'un duel final. Mais nous aurions pu assister à un dénouement complètement différent. Une autre fin a été envisagée dans un premier temps et elle aurait sans doute été douloureuse à encaisser pour le public. En effet, si la situation générale restait identique avec un duel entre Simba et Scar, le premier était vaincu par le second. Disney a ainsi flirté avec une ligne dangereuse en songeant à faire mourir son personnage principal. Le Roi Lion ©The Walt Disney Pictures Pour se rendre un peu mieux compte de ce que cette fin alternative aurait apporté, il existe plusieurs storyboards issus d'un travail préliminaire du studio. Ils ont été compilés dans une vidéo qui permet d'avoir un meilleur aperçu de ce que cette conclusion aurait donné. Simba parvient à faire basculer son adversaire dans le vide. Scar s'accroche alors à un rebord et tente de jouer avec les sentiments du fils de Mufasa. Quand il aperçoit une brèche, il le fait à son tour tomber dans le vide et Simba meurt ainsi. Scar s'en sort dans un premier temps, rigolant avec machiavélisme devant la dépouille de Simba. Puis les flammes ne tardent pas à le toucher. Dans les deux cas, le méchant est puni. Certes, mais difficile d'imaginer que ce film s'achève sur une note aussi sombre.