Le Roi Scorpion revient au cinéma... Avec un reboot

Le premier rôle marquant de Dwayne Johnson au cinéma a été dans "Le Retour de la Momie", où il incarnait le Roi Scorpion. Il est ensuite revenu dans le préquel qui était dédié à ce personnage. Universal a la drôle d'idée de vouloir le ressusciter avec un reboot !

Quand Dwayne Johnson n'était pas encore une star de cinéma...

Sympathique divertissement, La Momie a assez fonctionné (415.9 millions de dollars de recettes au box-office avec un budget initial de 80 millions) pour qu'une suite voit rapidement le jour. Le Retour de la Momie a mis les bouchées doubles afin d'offrir encore plus de spectacle. On y découvrait un nouveau méchant, le Roi Scorpion. C'était la première fois que Dwayne Johnson, le catcheur connu comme The Rock, apparaissait dans les salles obscures. Ses compétences athlétiques se mettaient au service d'un rôle taillé pour lui. Mi-homme mi-scorpion, il avait été un roi dans l'Égypte antique avant d'être défait lors d'une bataille dans la Cité de Thèbes. Un pacte avec la divinité Anubis le fait devenir chef de l'armée du mal. Le méchant a assez été apprécié pour qu'Universal voit d'un bon oeil une exploitation plus étendue de son potentiel. Ainsi a été lancé Le Roi Scorpion, à la fois un spin-off et un préquel à La Momie. On y suivait dedans le personnage éponyme, toujours sous les traits de Dwayne Johnson. Quatre films supplémentaires ont vu le jour, pour venir garnir les rayons DVD des magasins. L'acteur principal a changé, en cours de route.

Le roi Scorpion interprété par Dwayne Johnson aux côtés de Balthazar incarné par Michael Clarke Duncan

Le Roi Scorpion de retour

Dwayne Johnson veut réanimer le Roi Scorpion avec l'aide d'Universal. Le studio se lance donc dans un reboot mais devra se trouver un autre acteur à qui confier le rôle principal. En effet, Dwayne Johnson veut s'impliquer dans le projet comme producteur mais son manque de place dans son emploi du temps l'empêchera d'être en tête d'affiche. Il reste tout de même la possibilité de le voir faire une apparition dans une séquence ou dans un rôle mineur, afin de rappeler qu'il s'est lancé à Hollywood avec le Roi Scorpion. Le personnage doit avoir une importance particulière dans son coeur même s'il a depuis trouvé d'autres rôles meilleurs.

Au sujet de l'intrigue, rien n'est encore très clair. Reprendre l'histoire du film original serait une solution de facilité mais elle n'apporterait pas grand chose de plus. C'est à Jonathan Herman que revient la responsabilité de signer le scénario, alors qu'aucun réalisateur n'est encore attaché au projet. D'après Deadline, il n'est pas à exclure que l'approche choisie soit moderne, avec une intrigue qui se déroule à notre époque. Un pitch similaire au Retour de la Momie ne serait pas idiot, avec le personnage ramené à la vie dans une autre temporalité. Son objectif, par exemple, pouvant être de se venger d'Anubis.