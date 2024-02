Ce film d'animation entre Chihiro et Jules Verne est une merveille qui va vous arracher des larmes

Pour cette semaine du 21 février on vous recommande chaudement "Le Royaume des Abysses", un film d'animation fantastique à tous les niveaux qui devrait grandement vous émouvoir.

C'est quoi Le Royaume des Abysses ?

Lorsqu'il est question de cinéma d'animation, on pense généralement surtout à des productions américaines (la domination de Disney), françaises ou japonaises. Mais avec Le Royaume des Abysses, la Chine prouve qu'elle peut également proposer des chefs-d'œuvre. Un film qui arrive en salles chez nous le 21 février et à ne surtout pas manquer.

Réalisé par Tian Xiaopeng, Le Royaume des Abysses suit Shenxiu, une fillette de 10 ans, aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Dans ces abysses, elle découvre un univers fantastique où des poissons parlent et se rendent au restaurant du Capitaine Nanhe. Ce dernier, criblé de dette, fait tout pour satisfaire ses clients et pour échapper à un étrange Fantôme Rouge. Dès son arrivée, Shenxiu va bouleverser le quotidien de Nanhe. Car durant sa chute, la jeune fille pense avoir entendu l'appel de sa mère. Et elle va tout faire pour la retrouver.

Une folie visuelle

Il aura fallu sept ans au réalisateur Tian Xiaopeng pour venir à bout de son film Le Royaume des Abysses. Après avoir connu le succès en Chine avec son premier long-métrage d’animation Monkey King: Hero is Back (2015), qui a engrangé plus de 140 millions de dollars de recettes, le cinéaste offre là une œuvre visuellement impressionnante, qui mêle de la 3D, de l'animation réaliste et des influences de la peinture traditionnelle chinoise à l’encre. Dans le dossier de presse, Tian Xiaopeng précise à ce sujet :

Nous avons décidé de créer un effet de « peinture aux particules d’encre ». Cet effet permet de faire fusionner l’impressionnisme de la peinture chinoise à l’encre avec le réalisme de l’animation par ordinateur, préservant ainsi la spontanéité et l’individualité de la peinture à l’encre tout en maintenant la profondeur de champ de la scène, ainsi que les variations d’ombre et de lumière.

Le Royaume des Abysses ©KMBO

Une technique d'animation particulière qui a représenté de nombreux défis pour le réalisateur et son équipe. Mais le résultat en valait la peine pour en faire une véritable œuvre de cinéma conçu pour la 3D (mais appréciable aussi dans un format classique). Avec cela, l'objectif de Tian Xiaopeng était de faire ressentir au public les mêmes sensations que son héroïne et le plonger dans un rêve - rappelant la même intension que Bi Gan avec Un grand voyage vers la nuit.

J’espère que lorsque les spectateurs mettront leurs lunettes 3D au cinéma, ces « particules » sembleront tourbillonner autour d’eux, leur offrant une immersion tangible comme si leur respiration même pouvait agiter les particules. (...) À la fin de la séance, les spectateurs auront aussi la sensation de s’éveiller d’un rêve.

Une œuvre bouleversante

Le Royaume des Abysses est d'une beauté impressionnante, aussi bien dans les détails des visages que dans des plans d'ensemble psychédéliques. Le film parvient en effet à proposer une quantité d'idées de mise en scène sans tomber dans le trop-plein. À être coloré sans écœurer. Et à être rythmé et chaotique sans épuiser le spectateur. Mais le long-métrage d'animation ne propose pas que des belles images. L'histoire Tian Xiaopeng étant bien plus profonde et sombre qu'on ne l'imagine, avec ce qu'il faut de retournement de situation. D'ailleurs, le film n'est pas tellement adapté à un trop jeune public.

Le Royaume des Abysses ©KMBO

Shenxiu est en effet extrêmement seule depuis le divorce de ses parents. Son père a rencontré une nouvelle femme avec qui il a eu un enfant. La jeune fille se sent alors mise de côté durant leur croisière, et ne peut pas compter sur sa mère qui ne répond presque jamais à ses messages. Avec Le Royaume des Abysses, le réalisateur, qui ne cache pas son influence de Vingt Mille Lieues sous les mers de Jules Verne et qui semble convoquer Le Voyage de Chihiro, a ainsi voulu explorer le thème de la recherche du sens de la vie, avec cette héroïne dont le mal-être est palpable.

Tout le monde éprouve des émotions négatives à un moment ou à un autre, et peut parfois avoir l’impression que le monde entier est sombre et terne. À travers cette œuvre, je souhaite montrer comment nous pouvons donner du sens à une existence qui semble dépourvue de lumière, et découvrir la force nécessaire pour avancer dans nos vies.

Le Royaume des Abysses émeut dès ses premiers instants, et devient bouleversant dans son dernier acte, avec un final puissant dont on ne ressort pas indemne. Cette blessure émotionnelle du spectateur peut cependant être délicatement guérie par un générique de fin d'une grande douceur, aussi important que le reste du film. À découvrir sans hésiter en salles le 21 février 2024.