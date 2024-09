Ce grand polar corse qui a "ému aux larmes" le Festival de Cannes se dévoile dans un trailer captivant

Pour son premier long-métrage, le réalisateur Julien Colonna, fils du parrain corse "Jean-Jé" Colonna, met en scène un drame filial bouleversant sur fond de vendetta entre différents clans criminels. Un polar lumineux qui se dévoile avec une magnifique bande-annonce.

Le cinéma corse prend son envol

Jusqu'à encore récemment, on a beaucoup vu la criminalité corse dans un cinéma français "métropolitain". Manière de dire que, vu du "continent", la Corse, son identité et ses marges, ont souvent été traitées par la caricature et les clichés. Un folklore qui n'a pas grand chose d'authentique. Mais qui a heureusement commencé à être déconstruit avec brio et beauté notamment par le cinéma de Thierry de Peretti (Les Apaches, Une vie violente et À son image). Celui-ci nous confiait ainsi à l'occasion de la sortie d'À son image reconnaître qu'un cinéma proprement corse prenait corps, dans la mesure où des écrivains, conteurs et cinéastes originaires de l'île se saisissent aujourd'hui des mots et des images pour se raconter eux-mêmes, et raconter la Corse par la Corse.

Le Royaume ©Ad Vitam Distribution

C'est à ce titre, notamment, que Le Royaume de Julien Colonna, thriller criminel doublé de la chronique intime d'une relation père-fille, retient toute l'attention. Julien Colonna, dont c'est le premier long-métrage après le court-métrage Confession en 2015 et la réalisation des six épisodes de la série Gloria en 2021, est en effet le fils de Jean-Jérôme Colonna, "parrain" corse mort en 2006 dans des circonstances troublantes. Avec Le Royaume (bande-annonce en tête d'article), qui est fortement nourri d'une matière autobiographique, on peut ainsi être assuré que le réalisateur connaît son sujet.

Corse, 1994. Lesia vit son premier été d’adolescente. Un jour, un homme fait irruption et la conduit à moto dans une villa isolée où elle retrouve son père, en planque, entouré de ses hommes. Une guerre éclate dans le milieu et l’étau se resserre autour du clan. La mort frappe. Commence alors une cavale au cours de laquelle père et fille vont apprendre à se regarder, à se comprendre et à s’aimer.

Un premier film violent et gracieux

En plus d'être un film corse, sur la Corse et réalisé en Corse, il se trouve que Le Royaume est un excellent film, très bien accueilli au Festival de Cannes 2024 où il était présenté dans la section Un Certain Regard. À la fois sombre et lumineux, violent et tendre, il développe avec un équilibre remarquable une vengeance et un héritage, un périple criminel et une cavale aussi bien physique que mentale entre un père et sa fille. Ceux-là, personnages principaux du film Le Royaume, sont incarnés par deux acteurs non-professionnels, bien qu'ils soient parfaits et incroyablement charismatiques dans leurs interprétations.

C'est ainsi la jeune Ghjuvanna Benedetti qui incarne Lesia dans Le Royaume, fille de Pierre-Paul, incarné lui par Saveriu Santucci. La première est étudiante en école d'infirmière et sapeur-pompier volontaire, et le second est berger et guide de montagne. Et malgré leur inexpérience des plateaux de cinéma, ils livrent ensemble des performances stupéfiantes, d'une justesse et d'une profondeur remarquables.

Le Royaume arrive au cinéma le 13 novembre 2024.