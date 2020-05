Le Ruban blanc lundi 25 mai sur Arte : retour sur l’origine du film de Michael Haneke

Le Festival de Cannes se poursuit sur Arte ! Ce lundi 25 mai, la chaîne diffuse "Le Ruban blanc", la première Palme d'or de Michael Haneke. Sorti en 2009, ce drame en noir et blanc dépeint la vie d'un village de l'Allemagne du Nord en 1913, où les autorités sont remises en question par une série d'accidents. Projet sur lequel son réalisateur travaillait depuis plus de dix ans, le film devait à l'origine prendre une tout autre forme.

Si le Festival de Cannes a été privé d'une 73e édition cette année, Arte le met à l'honneur avec la diffusion de plusieurs films sélectionnés et primés entre le 10 et le 27 mai. Après The Immigrant, Faute d'amour et The Square, la chaîne propose de (re)découvrir Le Ruban blanc, vainqueur de la Palme d'or en 2009.

Réalisé par Michael Haneke, grand habitué du festival, le film plonge le spectateur en 1913. Un village allemand est le theâtre d'une série d'accidents, dont certains ont été commis délibérément. Alors que les l'innocence et la pureté sont sans cesse prêchées comme les valeurs morales souveraines aux enfants de la communauté, les événements semblent aller à l'encontre de ces préceptes.

De la télévision au cinéma

Oeuvre âpre, glaciale et éprouvante sur l'endoctrinement, Le Ruban blanc devait à l'origine prendre la forme d'une mini-série. Michael Haneke a néanmoins dû renoncer à cette idée pour des raisons budgétaires. Avec l'aide de l'écrivain et scénariste Jean-Claude Carrière, le cinéaste a remanié son script afin qu'il soit adapté pour un long-métrage. Il avait d'ailleurs déclaré lors d'une interview pour le site Chaos :

J'avais écrit une première version qui durait 3h30, mais je ne pouvais pas la réaliser parce que c'était trop cher. Si on dépasse les 2h30, le cinéma perd de sa rentabilité. J'ai dû couper une heure mais le film, tel qu'il est, me convient parfaitement.

Le film a mûri pendant une quinzaine d'années dans l'esprit de son réalisateur. Michael Haneke voulait s'intéresser aux racines du mal et aux sources du totalitarisme, à travers un groupe d'enfants soumis au rigorisme moral. En 2009, le réalisateur avait expliqué à propos de son postulat, lors d'un entretien pour Le Nouvel Observateur :

Je suis parti de questions : pourquoi le fascisme a-t-il été aussi différent du nazisme, né pourtant à peu près à la même époque ? Qu'est-ce qui, dans l'éducation des jeunes Allemands d'alors, a permis la naissance du nazisme ? J'ai lu énormément sur le sujet, ainsi que sur la vie paysanne, et tout ce que le film montre vient de là.

Le Ruban blanc est à voir ce lundi 25 mai sur Arte, à partir de 20h50.