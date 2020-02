Le Saint : le réalisateur de Rocketman s’occupera du remake

Vous avez aimé ? Partagez :

Plus de vingt après, « Le Saint » s’apprête à revenir dans une nouvelle version. Pour succéder à Phillip Noyce, réalisateur du film original, c’est Dexter Fletcher qui est attendu pour s’occuper de ce remake. Mais qui pourrait remplacer Val Kilmer dans la rôle principal ?

Acteur de second plan, Dexter Fletcher n’a pas spécialement été remarqué à ses débuts dans le domaine de la mise en scène. Engagé pour terminer le boulot laissé en plan par Bryan Singer sur Bohemian Rhapsody, il n’a pas pu réellement montrer ce qu’il savait faire. C’est ensuite, avec un autre biopic musical, cette fois sur Elton John, qu’il a explosé.

Son Rocketman est en effet un morceau de cinéma réjouissant, enivrant, qui déploie une énergie folle pour emporter le public. Une première à Cannes, un Golden Globe pour Taron Egerton, un Oscar pour Elton John, des bons retours et un box-office correct (195,1 millions de dollars pour un budget d’une quarantaine), et Fletcher s’impose comme l’une des têtes à suivre pour les studios. Depuis quelques mois, il ajoute des projets à son agenda et se retrouve maintenant aux commandes du remake du Saint.

Le Saint revient

Le film de 1997, avec Val Kilmer dans le rôle principal, était une version dérivée de Robin des bois. Le charismatique acteur incarnait un orphelin devenu un voleur réputé. Mais l’une des ses nouvelles missions s’avérait plus complexe que prévue, même pour quelqu’un d’aussi aguerri ! Détenteur d’une petite réputation pas mauvaise, le long-métrage de Phillip Noyce mérite, pour le coup, une petite mise à jour. Le projet ne date pas d’aujourd’hui mais l’arrivée de Dexter Fletcher à bord, annoncée par Variety, tend à confirmer qu’il est plus que jamais prêt à se faire.

Encore faut-il savoir quand, car le garçon est déjà attendu pour mettre en scène un film dans l’univers de Dracula pour Universal et il passera après Guy Ritchie pour réaliser Sherlock Holmes 3. La Paramount a dû aimer son travail sur Rocketman pour lui proposer maintenant de faire Le Saint.

Le scénario a été écrit par Seth Grahame-Smith mais on ne sait pas encore quel acteur va se glisser dans le rôle principal. Durant un temps, la rumeur Chris Pratt a existé. Sans que rien ne se confirme. La prochaine étape sera de trouver quelqu’un de taille pour succéder à Val Kilmer. Aucune date de sortie n’est connue, ce qui veut dire que ce remake ne sera pas pour de suite.