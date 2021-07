Le Saint : Regé-Jean Page décroche le premier rôle du reboot

Le reboot de "Le Saint" peine à se concrétiser depuis tant de temps. Le projet prend enfin une impulsion significative avec l'arrivée à son bord de Regé-Jean Page. L'acteur de 31 ans découvert sur Netflix sera la nouvelle incarnation de Simon Templar.

Le Saint : une nouvelle adaptation en préparation

Dans les années 30, l'auteur Leslie Charteris invente le personnage de Simon Templar, alias le Saint. Sorte de Robin des bois moderne, il arpente le globe pour traquer des criminels et leur voler leurs biens. Une fois ses missions remplies, il redistribue ses gains aux gens dans le besoin. Charismatique et débrouillard, le héros a eu un premier passage sur le petit écran dans les années 60 sous les traits de Roger Moore. En 1997, une nouvelle adaptation réalisée par Phillip Noyce sort dans les salles obscures. Cette fois, c'est Val Kilmer qui décroche le rôle-titre. L'idée d'un reboot traîne à Hollywood depuis longtemps et la Paramount semble plus partante que jamais pour enfin concrétiser le projet.

Simon Templar (Vall Kilmer) - Le Saint ©Paramount Pictures

Avec la star de La Chronique des Bridgerton

The Hollywood Reporter annonce que Regé-Jean Page tiendra le rôle principal du reboot. Le studio va chercher l'une des stars montantes dans l'industrie. Chris Pine a précédemment été présenté comme participant au projet. Même si on pourrait le retrouver au casting, il ne tiendra pas le rôle central. Le nom de Dexter Fletcher a été avancé pour se charger de la mise en scène. Le média précise que son implication est incertaine. Qui que ce soit à la barre, il devra composer avec un scénario écrit par Kwame Kwei-Armah.

Révélé sur Netflix dans la série La Chronique des Bridgerton, Regé-Jean Page a refusé de figurer au casting de la saison 2 pour explorer d'autres opportunités dans sa carrière. Un choix qui se comprend tant son explosion a été retentissante. On imagine que les offres n'ont pas tardé à tomber et il se retrouve maintenant en tête d'affiche de ce reboot. Avant ça, il a rejoint la distribution de Donjons & Dragons (aussi avec Chris Pine). Ainsi que celle de The Gray Man, le long-métrage avec Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas, réalisé par les frère Russo pour Netflix. L'ajout de sa participation au film Le Saint garnit un peu plus son agenda et sous-entend qu'on va le voir souvent dans les prochaines années.