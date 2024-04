Le Salaire de la peur : ce détail émouvant du personnage de Franck Gastambide

Franck Gastambide, star du film d'action "Le Salaire de la peur", nous a détaillé sa relation avec Julien Leclercq, son réalisateur. Et révélé l'origine très personnelle et émouvante du prénom de son personnage dans le film.

Julien Leclercq et Franck Gastambide s'associent pour Le Salaire de la peur

Dans Le Salaire de la peur sur Netflix, nouvelle adaptation libre du roman de Georges Arnaud réalisée par Julien Leclercq, on suit Fred, Alex, Clara et Gauthier au volant de deux camions bourrés de nitroglycérine. Ils doivent, en contrepartie d'une importante rémunération, convoyer ces explosifs dans l'urgence et par une route très dangereuse. Objectif : stopper l'incendie d'une poche de gaz, qui menace de s'étendre et détruire le site d'exploitation ainsi que le township qui se trouve au-dessus de cette poche. Sur leur chemin, les embûches se multiplient...

Au casting, Ana Girardot incarne Clara, une responsable de mission humanitaire du township. Sofiane Zermani est Gauthier, un mercenaire engagé par l'entreprise qui exploite la poche de gaz. Alex est incarné par Alban Lenoir, un artificier emprisonné suite à un cambriolage raté. Et Franck Gastambide joue son frère, Fred, garde du corps et celui qui l'a entraîné dans cette tentative de cambriolage.

"La même personne qui nous a fait travailler dans le cinéma"

Nous avons rencontré Franck Gastambide dans le cadre de la sortie de Le Salaire de la peur sur Netflix. Entre autres particularités, ce film réunit Julien Leclercq et Franck Gastambide. Une collaboration désirée et attendue par leurs fans respectifs, qui les associerait enfin dans un film d'action. Julien Leclercq nous avait d'abord confié de son côté : "On se connaît avec Franck depuis 20 ans et on avait envie de travailler ensemble. Et ça m'intéressait de diriger Franck. Il m'a fait confiance là-dessus."

Le réalisateur n'était alors pas allé plus loin sur sa relation à l'acteur - et aussi réalisateur -, mais Franck Gastambide en a dit lui un peu plus, dévoilant notamment pourquoi son personnage dans Le Salaire de la peur s'appelle "Fred". Et ce prénom tient pour beaucoup de l'hommage.

Pour la petite histoire, certains le savent, j'ai commencé à aller sur les plateaux de cinéma parce que je dressais des animaux. Julien Leclercq aussi. Et c'est la même personne qui nous avait fait travailler dans le cinéma. Cette personne nous a quittés, et elle s'appelait Fred. C'est pour ça qu'il m'a donné ce prénom dans le film.

Alban Lenoir, Julien Leclercq et Franck Gastambide sur le tournage de Le Salaire de la peur ©Netflix

Des cinémas convergents

Au-delà de cette référence très personnelle pour Julien Leclercq et Franck Gastambide, hommage à la personne qui leur a permis de faire leurs débuts, il poursuit en expliquant que leurs univers sont très proches et qu'ils se sont longtemps tournés autour.

"Ça faisait longtemps qu'on se "reniflait", autant lui en tant que metteur en scène et moi en tant qu'acteur, mais aussi en tant que réalisateurs. Pendant que lui préparait "Prost", moi je faisais "Taxi", on a des références très communes, on est des grands fans de Stallone, du cinéma des années 80, là il a acheté un flipper Rocky et je me suis acheté le même... On est très proches en termes d'univers, de ce cinéma hollywoodien pop-corn. Je crois qu'on aime ce qu'on fait l'un et l'autre. Quand il m'a proposé ce film, ça a été très facile parce qu'il m'avait fait des "baskets" sur-mesure, je mentirais si je disais que la psychologie du personnage était très éloignée de ce que j'avais à proposer. Je crois que c'était le bon projet pour qu'on se retrouve ensemble.