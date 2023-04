Le Salaire de la peur : le remake français explosif se dévoile avec un premier aperçu

Immense thriller réalisé par Henri-Georges Clouzot, "Le Salaire de la peur" va avoir droit à son remake pour Netflix. Un nouveau film dirigé par le réalisateur de "Braqueurs", avec deux stars du cinéma d'action français au casting. Un premier aperçu a été dévoilé.

Netflix annonce le remake du classique Le Salaire de la peur

C'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma français et international qui va avoir droit à son remake, 70 ans après sa sortie triomphale au cinéma. En effet, le réalisateur Julien Leclercq, qui poursuit là son association avec Netflix après deux longs-métrages (La Terre et le sang, Sentinelle) et une série (Braqueurs), va diriger un nouveau film Le Salaire de la peur. Sorti en 1953 avec Yves Montand, Charles Vanel, Folco Lulli et Peter van Eyck, co-écrit réalisé par Henri-Georges Clouzot, Le Salaire de la peur est un thriller d'aventure au suspense insoutenable, violent et satirique, et un grand succès critique et commercial. Modèle de thriller, il est ainsi distingué en 1953 de la Palme d'or du Festival de Cannes, de l'Ours d'or au Festival de Berlin la même année, et du BAFTA du Meilleur film en 1955.

Le Salaire de la peur ©Cinédis

Son synopsis est le suivant : Quatre hommes acceptent de véhiculer, au péril de leur vie, un chargement de nitroglycérine sur cinq cents kilomètres de routes défoncées. L’énorme prime de ce «quitte ou double» périlleux est le seul moyen de quitter le village d’Amérique centrale dans lequel ils ont échoué.

À noter par ailleurs que Le Salaire de la peur a déjà fait l'objet de deux remakes. Violent Road de Howard W. Koch et surtout le monumental Le Convoi de la peur de William Friedkin.

Un casting très musclé pour le remake

Julien Leclercq dirige à cette occasion un casting composé de deux figures du cinéma d'action français, dans ses dimensions comique et plus sérieuse, avec Franck Gastambide et Alban Lenoir. Ils sont notamment entourés d'Ana Girardot et Sofiane Zermani. Le premier aperçu du film semble indiquer que les trois acteurs et l'actrice incarneront les quatre personnages principaux, chauffeurs des camions chargés de nitroglycérine. Ce remake sera à découvrir en 2024.

Le Salaire de la peur ©Netflix

Julien Leclercq tient là un projet d'ampleur, pour lequel il a déclaré être prêt à tout donner :