Le Samaritain : que vaut le film de super-héros avec Sylvester Stallone ?

Sylvester Stallone interprète un super-héros disparu depuis des années dans "Le Samaritain". Un rôle sur-mesure pour le comédien, dans un film qui n'est malheureusement pas à la hauteur de son talent...

Le Samaritain : Sylvester Stallone en super-héros vieillissant

Après des apparitions dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2 et The Suicide Squad, Sylvester Stallone revient au genre super-héroïque avec Le Samaritain. Dans ce long-métrage à l'histoire originale pensée par Bragi F. Schut (Escape Game), le comédien incarne le rôle-titre. Celui d'un individu surpuissant qui serait mort une vingtaine d'années plus tôt au cours d'un affrontement avec son frère jumeau Némésis.

Le Samaritain ©Prime Video

Le jeune Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton) est pourtant convaincu que le Samaritain est toujours vivant. L'adolescent enquête dans sa ville et liste les personnes qui seraient susceptibles d'être le justicier. Lorsque Joe lui vient en aide quand il se fait agresser par les membres d'une bande, Sam n'a plus aucun doute.

En parallèle, le criminel Cyrus (Pilou Asbæk) essaie de s'emparer de la masse de Némésis afin d'obtenir ses pouvoirs, espérant également déclencher une révolte populaire dans la ville. Alors qu'il avait tout mis en oeuvre pour mener une vie sans histoire, Joe doit se préparer à un nouveau combat et surtout à assumer son ancienne identité...

Un film d'une banalité affligeante

Sylvester Stallone est capable du meilleur comme du pire et Le Samaritain se situe quelque part entre les deux, lorgnant un peu plus du côté du pire. Les fans auront du mal à ne pas s'attacher à son personnage, un vieil homme solitaire qui traîne sa carcasse fatiguée et qui aime réparer des objets cassés. Difficile également de pas être attendri par sa relation avec le jeune Sam, interprété par Javon "Wanna" Walton, révélation d'Euphoria qui se donne à fond et se révèle parfois touchant. Mais autour d'eux, il y a malheureusement le néant.

Le Samaritain ©Prime Video

Le générique d'ouverture donne envie d'en voir plus sur l'affrontement dans le feu entre le Samaritain et Némésis, dévoilé à travers des flashbacks qui ne donnent quant à eux qu'une envie : revoir le duel entre John Spartan et Simon Phoenix dans Demolition Man, débile mais nettement plus généreux.

En plus de ses scènes d'action particulièrement molles, Le Samaritain voit son concept sympathique se faire plomber par des décors extrêmement limités, un scénario on ne peut plus basique et un méchant dont la seule motivation est l'envie de succéder à Némésis. En roue libre Pilou Asbæk délivre un monologue contestataire ridicule, prenant une grosse voix sous son masque et osant se rapprocher de la performance impressionnante de Tom Hardy dans The Dark Knight Rises, ce qui n'a hélas pas l'effet escompté. À cela s'ajoute un twist prévisible qui renforce l'absence de surprise de l'ensemble.

Le super-héros incarné par Sylvester Stallone ne devrait donc pas marquer les esprits, le film de Julius Avery (Son of a Gun, Overlord) étant d'une banalité affligeante, production datée qui aurait tout à fait pu sortir vingt à trente ans plus tôt. Le Samaritain est malgré tout à découvrir sur Prime Video.