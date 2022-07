Le Samaritain : Sylvester Stallone s'énerve dans la bande-annonce du film de super-héros

Amazon Prime Video a dévoilé la bande-annonce du film de super-héros "Le Samaritain". Sylvester Stallone y joue un ancien justicier obligé de reprendre du service pour protéger son jeune voisin.

Sylvester Stallone est le Samaritain !

Le genre super-héroïque continue d'inspirer au-delà même des univers de Marvel ou DC Comics. Ici et là, on voit apparaître des productions différentes. Ce sera encore le cas avec Le Samaritain, porté par le seul et unique Sylvester Stallone. C'est clairement pour lui qu'on s'intéresse à ce long-métrage. L'acteur a construit sa légende en incarnant des héros à l'américaine avec Rocky et Rambo. Et il est parvenu à survivre aux années, parvenant à poursuivre. Surtout pour Rocky, qui s'est dérivé avec les films Creed dans lesquels Stallone apparaît davantage comme un mentor pour un jeune boxeur.

Le Samaritain ©MGM

On devrait retrouver un peu de cet esprit dans Le Samaritain qui le verra incarner un ancien justicier. Bien qu'il mène désormais une vie discrète désormais, l'ex-super-héros va être reconnu par son jeune voisin, Sam. Une amitié va se développer entre "le vieil homme" et le garçon, mais bientôt, le Samaritain devra reprendre du service, comme on peut le voir dans la bande-annonce dévoilée (en une d'article).

Sly a toujours la forme

Le Samaritain ne sera pas la première excursion de Stallone dans le genre super-héroïque. Il avait déjà participé au film Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, avant de se cacher derrière les CGI de King Shark dans The Suicide Squad. Le style du long-métrage s'annonce bien différent de ces deux grosses productions. L'ambiance d'un quartier pauvre où règne la criminalité étant mise en avant. Ce qui n'empêchera pas d'avoir son lot d'action. Comme on peut le voir sur ces images, Stallone a encore de la ressource et n'aura pas de mal à botter des culs.

Le Samaritain sera disponible en France sur Amazon Prime Video le 26 août. Réalisé par Julius Avery (Overlord), on retrouvera également au casting Javon Walton, Pilou Asbæk et Dascha Polanco.