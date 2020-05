Le scénariste de The Batman sur un film de science-fiction inspiré de 1984

Le co-scénariste de « The Batman » travaille sur un nouveau projet intitulé « 2084 ». Un film de science-fiction dystopique décrit comme une adaptation spirituelle du roman culte de George Orwell : « 1984 ».

Le scénariste Mattson Tomlin, qui a récemment travaillé sur le script de The Batman, a déjà son prochain projet. Il s'agit d'un mystérieux film intitulé 2084 produit par Paramount Pictures. Âgé seulement de 29 ans, Mattson Tomlin travaille dur pour s'imposer dans le milieu hollywoodien. Après ses emplois sur The Batman et sur un film de science-fiction encore sans titre avec Joseph Gordon-Levitt et Jamie Foxx pour Netflix, le scénariste vient de décrocher son prochain gros contrat.

Dans la veine de 1984

Selon The Hollywood Reporter, 2084 est décrit comme une sœur spirituelle de 1984, le roman dystopique de George Orwell. Les détails de l'intrigue sont tenus secrets par le producteur Lorenzo di Bonaventura, célèbre pour son travail sur des super-productions comme Transformers et Matrix. Il se murmure que 2084 offrira une version complète et accrue de 1984.

Sorti en 1949, le roman 1984 est devenu un classique de la littérature de la science-fiction moderne. Écrit par George Orwell, l'histoire raconte une société dystopique dans laquelle le peuple est surveillé par un Etat totalitariste. La liberté d'expression n'existe plus, et le peuple est espionné par Big Borther. Un roman d'anticipation adapté au cinéma à plusieurs reprises dont la plus célèbre demeure celle justement sortie en 1984, portée par John Hurt et sobrement intitulée 1984.

Ainsi, Paramount veut remettre au goût du jour cette histoire culte en l’ancrant davantage dans notre époque. Logiquement l'intrigue se déroulera en 2084 et dépeindra une société totalitariste inspirée de notre propre époque.

En plus de 2084, Mattson Tomlin travaille sur de nombreux autres projets en développement précoce. Il y a notamment Fear Agent et Memetic, deux adaptations de bandes dessinées en production chez Point Grey Pictures de Seth Rogen. Le jeune scénariste est également attaché à une adaptation du célèbre jeu vidéo Mega Man. Un nom à suivre donc.