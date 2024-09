"Ce n'est pas mon truc" : cet acteur a refusé un des plus grands films des années 2000

Avant que Jake Gyllenhaal et Heath Ledger ne prennent les rôles principaux du grand film d'Ang Lee "Le Secret de Brokeback Mountain", beaucoup d'acteurs ont été sollicités, et tous ont décliné. Parmi eux, Mark Wahlberg, qui a refusé et s'est dit "effrayé".

Un chef-d'oeuvre au sujet brûlant

En 2005, après avoir laborieusement réalisé Hulk, Ang Lee met en scène le grand drame romantique Le Secret de Brokeback Mountain. Un succès commercial couvert de récompenses, acclamé par la critique internationale, qui révèle notamment les deux acteurs principaux : Heath Ledger et Jake Gyllenhaal. Plusieurs autres acteurs avaient été sollicités, notamment Matt Damon et Leonardo DiCaprio, mais tous avaient décliné. Et parmi eux se trouvait notamment Mark Wahlberg. Acteur très compétent, ce qu'il a prouvé dans tous les registres, il est néanmoins plutôt versé dans l'action et les histoires à la morale très souvent conventionnelle, pour ne pas dire conservatrice.

Mark Wahlberg effrayé par le sujet

Le Secret de Brokeback Mountain raconte l'histoire d'amour intense et clandestine entre deux cowboys du Wyoming, durant les années 1960-1980. Un film aux images explicites qui a rebuté Mark Wahlberg, dès la lecture du scénario. Il l'expliquait ainsi dans une interview datant de 2007, récemment ressortie par Sky News Australia.

J'ai eu une réunion avec Ang Lee pour ce film, j'ai lu 15 pages du scénario et j'ai été un peu effrayé. C'était très explicite : se cracher dans la main, se mettre en condition pour faire la chose... Je lui ai dit : "Je vous apprécie, vous avez du talent, si vous souhaitez m'en parler plus..." Heureusement, il ne l'a pas fait. Je ne me suis pas précipité pour découvrir "Le Secret de Brokeback Mountain", ce n'est tout simplement pas mon truc. Mais de toute évidence, il a été réalisé avec talent, il n'y a qu'à voir comment il a été reçu.

Father Stu ©Sony Pictures

Un rendez-vous manqué pour Mark Wahlberg ? Pas vraiment, puisque l'acteur a poursuivi une carrière prolifique en faisant d'autres choix. Mais surtout, il n'a jamais caché ses profondes convictions catholiques, qui vont à l'encontre de l'homosexualité. En effet, très religieux, Mark Wahlberg prend conseil pour ses choix de carrière auprès d'un prêtre, James Flavin, qui l'accompagne depuis sa jeunesse turbulente. Il déclarait à son sujet à Femina en 2016 :