Noté 4,4/5, il est temps de revoir cette "grande histoire d'amour épique" sur Netflix

Après son film de super-héros "Hulk", Ang Lee réalise en 2005 "Le Secret de Brokeback Mountain". Un film couvert de récompenses, acclamé par la critique et le public, et avec une performance inoubliable de Heath Ledger. Il est à (re)voir sans hésiter sur Netflix.

Jake Gyllenhaal et Heath Ledger au sommet

En 2025, on fêtera les 20 ans du chef-d'oeuvre dramatique d'Ang Lee : Le Secret de Brokeback Mountain. Et pour les abonnés Netflix, il est à portée de quelques clics. Arrivé au catalogue des films de Netflix France le 1er mai 2024, on ne saurait que trop recommander cette grande et déchirante histoire d'amour de deux cowboys du Wyoming, entre les années 60 et 80. En effet, les arguments ne manquent pas.

Le Secret de Brokeback Mountain ©Ascot Elite

À commencer par la fraîcheur de la proposition d'Ang Lee, qui explore un nouveau genre après ceux de Chevauchée avec le diable, Tigre et Dragon et Hulk. En adaptant pour 14 millions de dollars la nouvelle d'Annie Proulx publiée en 1997, il prend à revers l'industrie hollywoodienne du blockbuster, dans laquelle il a laborieusement mis en scène Hulk -, et met en forme avec Le Secret de Brokeback Mountain un néo-western romantique aussi beau que tragique sur l'homosexualité. Ang Lee définissait ainsi son adaptation : "Brokeback Mountain est une grande histoire d'amour épique qui représente le rêve d'une complicité totale et honnête avec une autre personne".

Les rôles de Jack Twist et Ennis del Mar, les deux jeunes cowboys qui vont s'aimer passionnément dans une société qui ne le permet pas, sont confiés à Jake Gyllenhaal et Heath Ledger. Ce dernier livre dans Le Secret de Brokeback Mountain une de ses meilleures performances avec celle donnée dans The Dark Knight.

Un plébiscite critique et une pluie de récompenses

Difficile de trouver un défaut à ce long-métrage, dont la beauté visuelle et l'émotion délivrée par un drame intime à la portée universelle confinent à une idée de la perfection. En compétition à la Mostra de Venise 2005, Le Secret de Brokeback Mountain en repart avec le Lion d'or. Cette première mondiale ravit alors les critiques du monde entier. Il est noté 4,4/5 sur Allociné et à 88% sur Rotten Tomatoes. Les spectateurs sont du même avis, avec des notes respectives de 4/5 et 82%. Pour le Parisien, il n'y a pas de doute :

Le Secret de Brokeback Mountain a l'évidence des chefs-d'oeuvre.

Le film convainc très largement dans les salles de cinéma. En effet, sur son petit budget il récolte plus de 178 millions de dollars au box-office mondial. Très populaire, il un des favoris des Oscars 2006 avec 8 nominations et repart avec 3 récompenses : Oscar du Meilleur réalisateur, Oscar du Meilleur scénario adapté et Oscar de la Meilleure musique.Heath Ledger obtient sa première nomination à l'Oscar du Meilleur acteur. Le Secret de Brokeback Mountain obtient aussi 4 Golden Globes, dont celui du Meilleur film dramatique. Il obtient par ailleurs de nombreuses récompenses, dont le César 2007 du Meilleur film étranger.

Histoire bouleversante servie par des performances monumentales de son casting et par la réalisation formidable d'Ang Lee, Le Secret de Brokeback Mountain a marqué l'histoire du cinéma en fissurant en profondeur la structure hétéronormée de ses récits amoureux. Des films comme Call me by your name et le récent court-métrage de Pedro Almodovar Strange Way of Life s'en inspirent par exemple directement.