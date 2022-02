Le Secret de Brokeback Mountain : quand Heath Ledger se battait contre l'homophobie aux Oscars

Heath Ledger et Jake Gyllenhaal incarnent des cow-boys qui vivent une histoire d’amour poignante dans "Le Secret de Brokeback Mountain". En 2006, les deux acteurs sont invités à faire un discours pour ouvrir la cérémonie des Oscars, mais le futur interprète du Joker refuse en raison de blagues homophobes.

Le Secret de Brokeback Mountain : une histoire d’amour devenue culte

Après s’être consacré aux aventures de Bruce Banner sur Hulk, Ang Lee change de registre. Avec Le Secret de Brokeback Mountain, le cinéaste transpose à l’écran la nouvelle Brokeback Mountain d’Annie Proulx, publiée pour la première fois dans The New Yorker en 1997. Le film débute au printemps 1963. Dans les montagnes du Wyoming, deux cow-boys sont chargés de s’occuper d’un élevage de moutons.

Un soir, Ennis (Heath Ledger) succombe aux avances de Jack (Jake Gyllenhaal). Débute alors une histoire d’amour passionnée, qui prend fin une fois leur travail terminé. Ennis se marie avec Alma (Michelle Williams), sa compagne de longue date, tandis que Jack épouse la cavalière Lureen Newsome (Anne Hathaway).

Mais lors de leurs retrouvailles, Jack propose à Ennis de refaire sa vie avec lui dans un ranch, ce qu’il refuse, hanté par le souvenir du meurtre de deux hommes en raison de leur homosexualité supposée. Malgré l’éloignement, les bonheurs et les drames, les deux cow-boys ne parviennent pas à s’oublier.

Le Secret de Brokeback Mountain ©Pathé

Randy Quaid, Anna Faris, Linda Cardellini, David Harbour et Kate Mara complètent la distribution de ce long-métrage bouleversant, duquel les spectateurs n’ont sans doute pas oublié certains éléments et objets, à l’image de deux chemises et une carte postale.

Le refus de Heath Ledger aux Oscars

Nommé dans huit catégories, Le Secret de Brokeback Mountain repart avec trois statuettes de la cérémonie des Oscars en 2006 : Meilleur réalisateur pour Ang Lee, Meilleur scénario adapté pour Larry McMurtry et Diana Ossana, ainsi que Meilleure musique pour Gustavo Santaolalla.

Cette année-là, Heath Ledger et Jake Gyllenhaal sont invités à faire le discours d’ouverture de la soirée. Mais le premier refuse, n’acceptant pas l’humour homophobe de cette prise de parole. Lors d’un entretien accordé au magazine Another Man en 2020, le second se rappelle :

Je me souviens qu’ils voulaient faire une ouverture pour les Oscars cette année-là, c’était une sorte de plaisanterie à ce sujet (l’homosexualité, ndlr). Et Heath a refusé. (…) Il a dit : 'Ce n’est pas drôle pour moi. Je ne veux pas faire de blagues à ce sujet'.

Interrogé un an plus tôt dans le Today Show de NBC, Jake Gyllenhaal déclare déjà à propos de son regretté partenaire, cité par IndieWire :