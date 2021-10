Le Seigneur des anneaux : d'où vient le cri des Nazgûl ?

La trilogie "Le Seigneur des anneaux" est peuplée de créatures plus repoussantes les unes que les autres. Des Orques aux Uruk-Hai en passant par les Nazgûl, notre joyeuse bande de hobbits a eu de quoi trembler tout au long de son épopée ! Focus sur le cri des Nazgûl, qui vient d'un concours de circonstances incroyable.

Pour la petite histoire

Également appelés Spectres de l’anneau ou Cavaliers Noirs, ces neuf Cavaliers sont sortis tout droit de l’esprit fécond de J. R. R. Tolkien. Dans Le Seigneur des anneaux, les Nazgûl portent de grands manteaux noirs ainsi qu’un capuchon recouvrant leur visage. Ils montent d’imposants chevaux ou d’effrayantes créatures ailées. Avant d’être des spectres, ils étaient autrefois des hommes ayant chacun reçu un Anneau de pouvoir.

Le Seigneur des anneaux © Warner Bros

Or tous tombèrent peu à peu sous le joug du Seigneur des ténèbres et de l'Anneau unique. Ces anciens rois et hauts seigneurs corrompus devinrent ainsi ses serviteurs. La peur qu'ils inspirent représenta dès lors leur meilleure arme. Au cours de la Guerre de l'Anneau, Sauron les utilise pour chercher l'Anneau. Ils deviendront ensuite capitaines et soutiens de ses armées. Leur chef, le Roi-Sorcier d’Angmar, est détruit lors de la bataille des Champs du Pelennor. Les autres seront par la suite anéantis lors de la destruction de l'Anneau par Frodon.

Et au cœur de la tempête, avec un cri qui perçait tous autres sons, déchirant les nuages, jaillirent les Nazgûl, tels des traits enflammés, comme, pris dans la ruine embrasée de la montagne et du ciel, ils craquetaient, se desséchaient et s'éteignaient.

Unis à la vie comme à la scène

Ces morts-vivants peu fréquentables ont filé la chair de poule à bon nombre de spectateurs. Et pour cause ! Leur cri angoissant a tendance à mettre mal à l’aise, à vriller les tympans. Mais d’où diable peut bien provenir ce son dérangeant ? Nulle technologie particulière ou mixage quelconque n’a été requis. En effet, le secret réside dans les talents cachés de Fran Walsh, productrice, scénariste, compositrice, actrice et accessoirement épouse de Peter Jackson.

Après l'avoir rencontré au cours des dernières étapes de production de son premier long-métrage Bad Taste (1987), cette dernière a collaboré sur l’ensemble des scripts de ses films ultérieurs. Détentrice de l’ordre du Mérite de Nouvelle-Zélande, Walsh a remporté trois Oscars en 2003 pour le meilleur scénario adapté, le meilleur film et pour la meilleure chanson originale pour Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi.

Fran Walsh et Peter Jackson.

Merci les microbes

C’est dans le commentaire audio du film Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'Anneau que Peter Jackson nous en a appris davantage sur l’inoubliable cri des Nazgûl. Rien de ce que son équipe et lui-même avaient essayé ne lui convenait... Soumise à une angine, sa femme est alors intervenue. Grâce à sa voix éraillée dû à sa gorge inflammée, Fran Walsh est parvenue à produire ce son si caractéristique. Un cri cauchemardesque qui donne envie de sucer des pastilles au miel !

La vérité, c’est que nous voulions un cri qui dégage une certaine puissance. À l’époque, j’avais une angine. Et j’ai dit que pour le cri des Nazgûl, j’aimerais bien quelque chose qui sonne comme lorsqu’on souffre d’une angine. Ça leur a plu. J’en ai fait quelques autres et ça m’a bousillé la gorge.

Découvrez ci-dessous une vidéo illustrant la présence dérangeante des Nazgûl. Nous y retrouvons Frodon (Elijah Wood) et Sam (Sean Astin) totalement effrayés face à l'arrivée des créatures volantes, elles-mêmes chevauchées par les fameux spectres. Gollum (Andy Serkis) non plus n'en mène pas large et en vient même à se boucher les oreilles tant le cri peut être strident !