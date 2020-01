Rien de comparable n’avait émergé sur les écrans de cinéma avant Le Seigneur des anneaux. Spectacle total, respectueux de son matériau de base, cette épopée en trois parties à marqué les mémoires. Encore aujourd’hui, si le cinéma de divertissement a encore plus les moyens de nous en mettre plein la vue, pas grand chose peut égaler la grandeur de cette trilogie. On n’ose imaginer quelle folle aventure cela a dû être quand on était à l’intérieur du processus créatif. Ian McKellen nous en donne un large aperçu grâce à son journal de bord, qu’il vient de rendre disponible sur son blog personnel. Il ne faut pas faire trop attention au design très rétro du site afin de plonger dans le passé de manière assez détaillée.

20 years ago, I arrived New Zealand to begin filming "The Lord of the Rings." I joined the cast on January 10, 2000. During that time, I kept a journal, which today would be called a blog Perhaps you'll enjoy reading about those heady times: https://t.co/bJ6Nsqgwi2

— Ian McKellen (@IanMcKellen) January 10, 2020