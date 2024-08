Le prochain film Le Seigneur des anneaux se dévoile avec une bande-annonce impressionnante

Warner Bros. a dévoilé la première bande-annonce du film d'animation "Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim". Le long-métrage sortira le 11 décembre dans les salles françaises.

La Guerre des Rohirrim au cœur du nouveau film Le Seigneur des anneaux

Après la trilogie Le Seigneur des anneaux (2001, 2002 et 2003), qui fut l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma, Peter Jackson s'est attaqué au Hobbit. L'œuvre de J. R. R. Tolkien a donné lieu à trois autres films sortis en 2012, 2013 et 2014. Dix ans plus tard, un nouveau long-métrage tiré de l'univers de Tolkien va voir le jour. Mais cette fois, ce sera en animation, et dans un style japonais. Réalisé par Kenji Kamiyama, Le Seigneur des anneaux : La Guerre des Rohirrim racontera une grande bataille survenue 200 ans avant la guerre de l'anneau. On y suivra le roi du Rohan Helm Hammerhand, face à une armée de Dunlendings. C'est à l'issue de ce combat que la forteresse sera nommée le Gouffre de Helm.

Le Seigneur des anneaux : La Guerre des Rohirrim ©Warner Bros.

Cependant, comme on peut le voir dans la première bande-annonce (vidéo en une d'article) révélée par Warner Bros., il sera d'abord question d'une alliance entre les deux tribus. Une alliance qui aurait dû se faire par le mariage entre la fille d'Helm, Héra, et Wulf, chef des Dunlendings. Sauf que la mort du père de ce dernier, des mains d'Helm, va changer la donne, et la guerre être déclarée. On peut également voir sur ces images qu'Héra se révélera en guerrière, prête à prendre les armes pour aider son père.

Une sortie en fin d'année avant La Chasse à Gollum

Visuellement, la proposition de Kenji Kamiyama est intéressante. Outre l'influence évidente de la trilogie Le Seigneur des anneaux, il s'agit d'un style particulier proposé par le studio Sola Entertainment, d'animation dessinée à la main. Un travail ambitieux qui a débuté en juin 2021. Plus de trois ans plus tard, le résultat sera proposé dans les salles, le 11 décembre 2024. Enfin, notons la présence au casting vocal de Brian Cox pour interpréter Helm. Gaia Wise et Luke Pasqualino prêtent respectivement leur voix à Héra et Wulf.

Outre le film d'animation La Guerre des Rohirrim, l'univers du Seigneur des anneaux va continuer de grandir sur les écrans. En plus de la série Les Anneaux de pouvoir qui revient le 29 août sur Prime Video avec une saison 2, le film La Chasse à Gollum a été annoncé pour 2026.