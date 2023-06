Le Seigneur des anneaux : le nouveau film s'annonce splendide !

Des extraits de "The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim" ont été dévoilés au Festival International du Film d'Animation d'Annecy. Un long-métrage mêlant plusieurs techniques d'animation qui s'annonce superbe, et qui se déroulera plus de 200 ans avant la quête de Frodon Sacquet.

Le Seigneur des anneaux continue avec The War of the Rohirrim

Après la première saison de la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir et avant les prochains films live produits par Warner Bros., les fans de l'univers créé par J.R.R. Tolkien pourront retour en Terre du Milieu en avril 2024 avec The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim. Un film d'animation réalisé par Kenji Kamiyama (Hirune Hime, Rêves éveillés, Ghost in the Shell SAC_2045) et sur lequel Philippa Boyens, coscénariste des trilogies Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit de Peter Jackson, officie en tant que productrice exécutive.

Ce long-métrage se déroulera plus de 200 ans avant le quête de Frodon et de la Communauté de l'anneau. Comme l'a expliqué Philippa Boyens au Festival International du Film d'Animation d'Annecy, l'intrigue de The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim ne sera pas centrée sur l'anneau unique et sur Sauron. Basé sur trois paragraphes de l'Appendice A du Seigneur des anneaux écrit par J.R.R. Tolkien, le film racontera l'histoire de la Maison royale d'Eorl, qui régnait sur le Rohan.

L'héroïne sera Hèra, qui n'a jamais été nommée par l'écrivain, fille d'Helm Hammerhand, roi du Rohan. Une jeune femme farouche et vulnérable selon Kenji Kamiyama qui se retrouvera au coeur d'un conflit entre son père Helm et Freca, un seigneur du Rohan qui souhaite que son fils Wulf se marie à Hèra. Leur mésentente provoquera une bataille légendaire. Gaia Wise (Hèra), Brian Cox (Helm), Shaun Dooley (Freca) et Luke Pasqualino (Wulf) forment le casting vocal principal.

Des premières images époustouflantes

Plusieurs extraits de The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim ont été dévoilés au Festival d'Annecy, dont une introduction narrée par Miranda Otto, l'interprète d'Eowyn dans le trilogie de Peter Jackson, ainsi qu'un montage spectaculaire "étonnamment gore" d'après le site CloneWeb. Des images avec lesquelles les spectateurs ont pu retrouver des paysages bien connus de la Terre du Milieu comme Edoras, la capitale du Rohan, Fort-le-Cor ou encore la forteresse d'Isengard, selon /Film.

Eowyn (Miranda Otto) - Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours ©Metropolitan Filmexport

Le tout mêlant animation japonaise avec des éléments visuels rappelant la trilogie de Peter Jackson ainsi que le travail des illustrateurs John Howe et Alan Lee. Pour CloneWeb, "l'envie de prolonger l'aventure de Peter Jackson" est présente. Pour /Film, ce premier aperçu est "fantastique". En 2D, le film mêle de nombreuses techniques, dont la capture de mouvement d'acteurs qui a servi de référence aux animateurs D'après le site, "le résultat est fluide, (...) avec des mouvements réalistes" où l'on ressent "l'interprétation des personnages, tout en étant clairement le travail des animateurs".

The Lord of the Rings : The War of the Rohirrim est à découvrir dès le 10 avril 2024 au cinéma.