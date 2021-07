Le Seigneur des anneaux : les producteurs voulaient faire mourir un Hobbit

Multi-récompensée aux Oscars, la trilogie Le Seigneur des anneaux raconte l'incroyable voyage effectué par Frodon et ses amis pour détruire l'anneau unique au mont Destin. Toute grande aventure qui se respecte doit contenir son lot de morts pour élargir la palette d'émotions procurées au public. Les trois films en ont quelques-unes au compteur. On pense à celle de Boromir dans le tout premier volet ou encore à la fausse de Gandalf dans une scène devenue culte.

L'immense trilogie de Peter Jackson aurait pu présenter une autre victime. C'est ce que vient de révéler Dominic Monaghan à IGN. L'acteur a incarné dans les trois films le Hobbit Merry (Billy Boyd). On l'a vu la plupart du temps avec son compère Pippin, pendant que Frodon et Sam étaient occupés à porter l'anneau. À la fin de la trilogie, les quatre petits hommes s'en sortent en un seul morceau mais l'un d'eux a été en danger. Dominic Monaghan a révélé que les producteurs ont fait pression sur Peter Jackson pour que l'un des quatre Hobbits soit tué. Un choix qui aurait causé une grosse divergence avec les livres de Tolkien. D'après l'acteur, Merry était probablement la cible numéro 1 pour mourir.

C'est une bonne chose que ça ne se soit pas fait, parce que ça aurait été moi. Il n'y avait aucune chance pour qu'ils tuent Frodon et Sam, et il restait donc Merry et Pippin. Ils ne pouvaient pas tuer Pippin parce qu'il avait une forte histoire avec Gandalf. Ça aurait donc été moi.