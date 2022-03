Le Seigneur des anneaux : Orlando Bloom était sous-payé sur la Communauté de l'anneau

Il arrive qu’un rôle détermine toute une carrière. Chance du débutant, hasard ou coïncidence, Orlando Bloom s’est trouvé au bon endroit au bon moment. Une success story telle que quiconque en rêverait, tant le jeune homme a sitôt son diplôme d’art dramatique en poche vu sa carrière d’acteur décoller. Ce grâce à son rôle phare dans la trilogie Le Seigneur des anneaux, l’Elfe archer Legolas lui ayant offert un démarrage en flèche !

Le Seigneur des anneaux : la révélation

C’est à l'âge de seize ans que le jeune britannique s'installe à Londres pour suivre des cours de photographie, de comédie et de sculpture au Fine Arts College. Il rejoint deux ans plus tard le National Youth Theatre où il obtient une bourse pour la British American Drama Academy. Le comédien en herbe débute sa carrière en jouant des petits rôles à la télévision avant de rejoindre le casting d’Oscar Wilde en 1997. Il intègre ensuite la Guildhall School of Music and Drama.

En 1999, seulement deux jours après être sorti diplômé de l'école de théâtre londonienne, Orlando Bloom décroche un rôle majeur dans la trilogie Le Seigneur des anneaux (2001-2003) signée Peter Jackson. L’acteur britannique avait tout d'abord auditionné pour le rôle de Faramir, qui n’apparaît que dans Les Deux Tours. Or le réalisateur préfère lui confier le rôle de Legolas, personnage clé qui le révèle au monde entier et lui offre de récolter de nombreux prix. Lors des célébrations du 20e anniversaire du Seigneur des anneaux, le comédien s’est confié à The Independant :

J’ai d’abord auditionné pour le rôle de Faramir, qui a finalement été joué par David Wenham. Plus tard, j’ai reçu un appel téléphonique et j’ai appris que j’étais pris en considération pour le rôle de Legolas. Il me fallait me présenter aux répétitions. Je me souviens du jour où mon agent m’a appelé pour me dire que j’avais obtenu le rôle. Je sautais de joie dans mon appartement ! C’était quelque chose d’incroyable. Je ne m’attendais pas à jouer dans un film aussi excitant juste après l’école de théâtre. Legolas (Orlando Bloom) dans Le Seigneur des anneaux ©New Line Cinema

Un jeune premier devenu bankable

D’octobre 1999 à décembre 2000, le jeune acteur a ainsi siégé au sein de la Communauté de l’Anneau. Une longue période de tournage pour laquelle il a peu été rémunéré comparé aux 871 530 324 dollars de recettes mondiales amassées sur le premier volet. Invité au micro de la radio américaine SiriusXM, Orlando Bloom a effectivement déclaré n’avoir quasiment « rien touché ». En tout, le comédien a été payé 175 000 dollars… Pourtant, il ne regrette rien :

C’est le plus beau cadeau qu’on m’ait fait dans la vie. Sérieusement ? Je le referais pour moitié moins.

Face au succès du premier film, Orlando Bloom a toutefois renégocié son contrat. Ce dernier se considérait alors dans "une bonne position" pour le faire. Bien que le montant de son cachet n'ait pas été révélé publiquement, il a été suffisant pour que l'acteur britannique puisse s'offrir deux maisons. Le personnage de Legolas lui a par ailleurs valu de devenir l’un des acteurs les plus en vogue du tout Hollywood, lui offrant sur un plateau d’argent le second rôle de sa vie…

Pas de repos pour les braves

Fraîchement revenu de Nouvelle-Zélande où Le Seigneur des anneaux était tourné, le comédien est en effet choisi pour rejoindre une seconde franchise hollywoodienne extrêmement lucrative : Pirates des Caraïbes (2003-2017). Il y incarne Will Turner aux côtés de Johnny Depp et Keira Knightley, qui accède également à une reconnaissance internationale. C’est en 2013 que Bloom se glisse de nouveau dans la peau de l’Elfe Legolas dans la série de films Le Hobbit, avant de retrouver son personnage de Will Turner dans Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar en 2017. Fin 2014, alors que la saga issue de l’œuvre de Tolkien s’achève, Orlando Bloom confiait ses impressions à nos confrères de chez Première. Legolas fut la chance de sa vie tout en ayant, inévitablement, défini sa carrière :

Le Seigneur des anneaux et Pirates des Caraïbes ont été d’extraordinaires expériences. Mais j’étais jeune et j’ai plongé dans un univers qui a altéré ma vision des choses. Je crois que j’ai un peu tout mélangé. Je ne faisais plus la différence entre le réel et l’aventure à laquelle je participais. J’ai commencé à jouer un jeu. A être qui les gens croyaient que j’étais. A un moment, j'ai essayé de m’adapter à l’image qu’on avait de moi. Jusqu’à ce qu’un jour je réalise qui j'étais vraiment… Pirates des Caraïbes ©Walt Disney Pictures

Adieu Terre du Milieu

Selon Bloom, le personnage elfique a modelé la manière dont les gens l’ont vu. Pas seulement les gens du business, mais les spectateurs également. Legolas a capturé les espoirs et les fantasmes d’une génération de fans au travers du Seigneur des anneaux. Et cela a eu un impact immense sur tout. Sur le comédien, sa carrière, ses proches. Comment voit-il alors son futur sans Legolas ?