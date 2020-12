Le Seigneur des Anneaux : Peter Jackson révèle sa scène préférée de la trilogie

Le cinéaste Peter Jackson a révélé quelle était sa scène préférée de « Le Seigneur des Anneaux ». Son choix risque de surprendre les fans puisqu'il ne s'agit pas d'un moment héroïque de la trilogie. Bien au contraire.

Le Seigneur des Anneaux : une trilogie culte

Est-ce bien nécessaire de présenter Le Seigneur des Anneaux ? La trilogie culte mise en scène par Peter Jackson est, encore aujourd'hui, une référence absolue en terme de cinéma de divertissement. En 2001, le cinéaste décide de se lancer dans l'adaptation des romans de Tolkien. Il débute évidemment avec La Communauté de l'Anneau. Le film reçoit un accueil dithyrambique. Il est nommé à 9 reprises aux Oscars et remporte 4 statuettes. Côté box-office, le film rapporte plus de 888 millions de dollars pour un budget de 93 millions.

Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours ©New Line Cinema

C'est donc l'esprit tranquille que Peter Jackson se lance dans la réalisation des deux autres tomes de la saga. Les Deux Tours reçoit un accueil encore plus chaleureux que le précédent opus. Le film rapporte plus de 943 millions de dollars au box-office et est nommé à 6 reprises aux Oscars. En 2003, c'est la consécration puisque Le Retour du Roi remporte 11 statuettes. Un record seulement égalé par Ben-Hur et Titanic. Côté financier, Le Retour du Roi rapporte plus de 1,1 milliards de dollars au box-office.

La scène préférée de Peter Jackson

Lors d'une récente interview avec The Late Show with Stephen Colbert, Peter Jackson a révélé quelle était sa scène préférée de toute sa trilogie. Contre toute attente, le cinéaste a choisi une scène certes importante, mais assez mineure au sein de la saga.

La séquence en question s'inscrit au début du film Les Deux Tours, et se concentre sur l'irremplaçable Gollum. Peter Jackson explique que le long-métrage avait besoin d'une scène pour expliquer la double personnalité de Gollum. La scène qu'il illustre représente le passage pendant lequel Gollum se bat contre lui-même pour savoir s'il va assassiner ou non Frodon. Cette séquence a été écrite et réalisée par sa partenaire au travail et à la vie : Fran Walsh :

Nous tournions Les Deux Tours et nous présentions Gollum. Un élément clé avec Gollum est que la plupart des gens savent qu'il est à la fois Sméagol et Gollum, c'est comme une scission. Mais nous n'avions pas eu de scène qui représentait vraiment l'idée que ce personnage a deux personnalités. Nous savions donc que nous en avions besoin sans pour autant avoir eu le temps de la filmer. Alors Fran a écrit une scène où Sam et Frodon sont endormis. Nous avions juste besoin de silhouettes, donc si Elijah et Sean n'étaient pas disponibles ce n'était pas un problème. Nous n'avions personne pour la réaliser. Alors j'ai dit à Fran: "Tu l'as écris, tu devrais la réaliser". Elle est donc entrée pendant une journée et a écrit et réalisé une scène qui est devenue assez célèbre maintenant.

Difficile de retenir une seule scène de ces trois films. Mais la séquence choisit par Peter Jackson a du sens. Et puis il faut dire que Fran Walsh a fait un superbe travail de réalisation sur ce passage. La scène est parfaitement maîtrisée, et permet de comprendre un peu mieux les tenants et aboutissements du personnage. Via une réalisation assez simple, sans esbrouffe, elle met parfaitement en scène la folie inhérente au personnage et sa tentation débordante pour l'anneau.

C'est un passage indispensable au développement de Gollum. Et si ce personnage est aussi culte, c'est surtout grâce à son écriture précise et ambiguë, parfaitement matérialisée dans ce passage (et également au talent d'Andy Serkis). Et puis, avec ce choix, Peter Jackson rend hommage au travail de sa femme, qui a participé à l'élaboration de ce succès historique.