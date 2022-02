Le Seigneur des Anneaux - The War of the Rohirrim : on en sait plus sur le film Warner

Tandis qu'Amazon Prime Video vient de sortir la première bande-annonce de sa série « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir », Warner Bros. a donné quelques précisions concernant un autre projet adapté de l'oeuvre de Tolkien. Il s'agit d'un film d'animation intitulé « The War of the Rohirrim », attendu pour 2024.

C'est quoi Le Seigneur des Anneaux : The War of the Rohirrim ?

Tandis que Amazon Prime Video s'apprête à sortir la première saison de sa série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir le 2 septembre prochain, un autre projet issu de la saga Le Seigneur des Anneaux est en préparation chez Warner. Intitulé Le Seigneur des Anneaux : The War of the Rohirrim, il s'agit d'un film d'animation qui se concentrera sur le puissant roi du Rohan, Helm Hammerhand.

Helm Hammerland - Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours ©Metropolitan Filmexport

Ce film d'animation prendra donc place 250 ans avant les événements de la trilogie de Peter Jackson et va donc aborder une partie méconnue de l'univers de J. R. R. Tolkien. Helm Hammerland était un puissant roi du Rohan qui se battait à mains nues contre n'importe quel adversaire. C'est en son honneur que le gouffre de Helm a été baptisé ainsi, et Peter Jackson fait parfois référence à ce personnage à l'intérieur de ses films. L'œuvre retracera donc la bataille légendaire qui a contribué à façonner la Terre du Milieu.

Enfin de nouvelles informations

D'après Variety, The War of the Rohirrim devrait sortir le 12 avril 2024. Le long-métrage sera dirigé par Kenji Kamiyama et produit par Joseph Chou, le duo derrière la série animée Blade Runner : Black Lotus. Les deux hommes, via la société de production Sola Entertainment, travaillent sur le projet depuis son officialisation en juin 2021. Une équipe qui se complète également de Philippa Boyens comme productrice exécutive, qui faisait partie des scénaristes de la trilogie originelle. Côté scénario, The War of the Rohirrim est écrit par Jeffrey Addiss (Superstore) et Will Matthews (Dark Crystal). Les annonces du casting vocal seront partagées très prochainement.

Warner Bros. a profité de ces nouvelles précisions pour partager les premiers concept arts de The War of the Rohirrim. Des images superbes qui rappellent les batailles titanesques mises en scène par Peter Jackson il y a maintenant 20 ans. Ainsi, entre The War of the Rohirrim et la série live action d'Amazon Prime, on peut dire que l'univers de Tolkien est au centre de toutes les attentions en ce moment.



Le Seigneur des Anneaux : The War of the Rohirrim ©Warner Bros Studio