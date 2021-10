Le Seigneur des Anneaux : un des masques d'orc a été conçu pour ressembler à Harvey Weinstein

Avant que la trilogie "Le Seigneur des Anneaux" ne finisse entre les mains de Peter Jackson et de New Line Cinema, le projet appartenait à Miramax. Un épisode très compliqué pour le développement du projet, et qui a occasionné une petite vengeance envers Harvey Weinstein.

Le Seigneur des Anneaux : de Miramax à Peter Jackson

Sortis entre 2001 et 2003, les films Le Seigneur des Anneaux sont sans doute la plus grande réussite de Peter Jackson. Il faut dire que le cinéaste a fait un travail remarquable et a su rendre hommage à l'œuvre de J.R.R. Tolkien. La trilogie Le Seigneur des Anneaux cumule en effet 17 Oscars et presque 3 milliards de dollars de recettes au box-office. Pourtant, comme l'a récemment révélé le comédien Elijah Wood au podcast Armchair Expert, le projet était initialement entre les mains de la société Miramax. Détenue à l'époque par Harvey Weinstein, c'est cette compagnie qui a notamment produit et distribué les premiers films de Quentin Tarantino.

©New Line Cinema

Au milieu des années 1990, Miramax a racheté les droits d'exploitation des livres de Tolkien et a investi quelques millions de dollars pour lancer un projet d'adaptation. À l'époque, Peter Jackson et son épouse Fran Walsh sont déjà attachés au projet. Mais le couple sent bien que Miramax ne va pas leur donner les moyens nécessaires pour donner vie à leur vision créative. Le duo propose alors à Harvey Weinstein, le co-fondateur de Miramax, de se tourner vers d'autres studios, pour développer un projet plus proche de leur vision. Miramax accepte mais pose deux conditions : que le deal soit conclu dans le week-end, et qu'il porte sur la production de trois films !

Quand un Orc ressemblait à Harvey Weinstein

Ainsi, Peter Jackson a lancé une véritable campagne promotionnelle éclair pour trouver des investisseurs et des studios pour produire non pas une seule adaptation du Seigneur des Anneaux, mais une trilogie entière. Ce que refusait de faire Miramax. Comme le raconte Elijah Wood, la plupart des investisseurs voulaient d'abord produire un premier film, et voir les recettes que celui-ci engendrerait : « L'idée principale était : produire un premier film, et investir ensuite dans des suites ».

Peter Jackson a ensuite rencontré Bob Shaye de chez New Line Cinema. Un contrat de trois films a alors été miraculeusement conclu. « Le risque était immense. Miramax pensait qu'il n'y avait aucune chance qu'on s'en sorte » raconte Elijah Wood.

©New Line Cinema

Bien que cette histoire soit suffisamment folle, le comédien a révélé une autre anecdote sur Le Seigneur des Anneaux. Elijah Wood a en effet rapporté un souvenir de son collègue Sean Astin :

L'un des premiers souvenirs qu'il a évoqué, sur le podcast de Dominic Monaghan et Bill Boyd "The Friendship Onion", était les masques des orcs. Et l'un de ces masques - je m'en souviens très bien - avait été conçu pour ressembler à Harvey Weinstein, comme un "f*** you".

Elijah Wood a conclu en disant : « Je pense que c'est ok d'en parler maintenant, le gars est incarcéré putain. Tant mieux ! ». Sacrée histoire en tout cas que ce changement in extremis de production. Sans New Line Cinema, Le Seigneur des Anneaux aurait été totalement différent, et Miramax n'aurait lancé la production que d'un seul et unique film. Un projet auquel Peter Jackson n'aurait sûrement d'ailleurs pas participé.