Le Seigneur des anneaux : un nouveau film est en préparation

L'univers du Seigneur des anneaux doit faire son retour sur les écrans avec l'ambitieuse série prévue par Amazon. Le grand écran ne sera pas abandonné puisqu'un long-métrage animé vient d'être annoncé et, lui aussi, se déroulera avant les événements de la trilogie originale.

Le Seigneur des anneaux revient sur le devant de la scène

Il y a 18 ans, Peter Jackson achevait sa transposition de la trilogie de J.R.R. Tolkien avec Le Retour du roi. La fin d'une aventure majestueuse, récompensée aux Oscars et au box-office. Le réalisateur s'est ensuite attaqué au Hobbit mais n'a pas retrouvé la même grandeur. C'est désormais au tour d'Amazon de tenter sa chance avec l'univers Le Seigneur des anneaux. Une série prometteuse et chère (465 millions de dollars rien que pour la première saison) est en préparation. L'intrigue se déroulera avant les événements de la trilogie initiale, en évoquant le Second âge de la Terre du Milieu. Un autre projet vient d'être annoncé et il se déroulera aussi avant La Communauté de l'anneau. Warner Bros. Animation et New Line Cinema s'associent pour un long-métrage en animation réalisé par Kenji Kamiyama et titré (en VO) The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

Un film sur l'histoire d'Helm Hammerhand

Le scénario écrit par Jeffrey Addiss et Will Matthews se déroulera environ 250 ans avant la trilogie centrale et va aborder une part méconnue de l'univers inventé par le génie J.R.R. Tolkien. Nous ferons, à cette occasion, la connaissance de Helm Hammerhand. Ce personnage a été l'un des rois du Rohan et c'est en son honneur que le Gouffre de Helm s'appelle ainsi. On dit de lui qu'il se bat sans armes, à mains nues, et qu'il peut rivaliser avec n'importe qui uniquement grâce à ses poings. Une statue de l'intéressé est visible dans Les Deux Tours :

Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours ©Metropolitan Filmexport

Nous en apprendrons donc plus sur la relation tendue entre les cavaliers du Rohan (les Rohirrims) et leurs adversaires, les Dunlendings. Lorsque ces derniers ont attaqué le Rohan, Helm trouva refuge dans ce qu'on appelle désormais le Gouffre de Helm. Retranché avec ses hommes, il mena une épuisante bataille inscrite dans la légende. À défaut de découvrir tout ça dans un grand spectacle en prises de vue réelles, on se contentera du film d'animation qui est bel et bien prévu dans les salles.