Le Seigneur des anneaux : une communauté de valeureux accidentés

Phénomène planétaire, la saga aux onze Oscars issue de l’œuvre de J.R.R. Tolkien est considérée comme l’une des plus ambitieuses de l’histoire du cinéma. Et pour cause ! La trilogie réalisée par Peter Jackson a nécessité pas moins de 285 millions de dollars de budget pour engendrer près de 3 milliards au box-office mondial. La recette du succès n’est cependant pas sans conséquence… Entre les chutes et les mauvais coups, revenons sur les nombreux déboires essuyés par les acteurs du Seigneur des anneaux !

Viggo Mortensen, l’acteur le plus malchanceux de la saga

Replongeons-nous dans le deuxième volet du Seigneur des anneaux, intitulé Les Deux Tours (2002)… Aragorn (Viggo Mortensen) est persuadé que Merry (Dominic Monaghan) et Pippin (Billy Boyd) ont été tué par des Orques ou des Uruk-hai. Il donne alors un violent coup de pied dans le casque de l’une des créatures de Samourane (Christopher Lee). Après plusieurs prises, c’est le drame. Grand-Pas de son surnom a tout donné pour envoyer l'heaume dans la direction de la caméra et a donc fini par se fracturer deux orteils. En effet, le hurlement qu’il pousse est bien plus dû à la douleur ressentie qu’à ses talents d’acteur. Conservée dans le film, cette prise a au moins eu le mérite d’être plus authentique que jamais !

Seconde blessure pour Mortensen au cours du tournage des Deux Tours. Le courageux Aragorn a été malencontreusement frappé au visage. Il s’est donc retrouvé avec un morceau de dent en moins. Et pas des moindres, il s'agissait de l'une des dents de devant littéralement fendue en deux ! Pas ce qui se fait de mieux en matière d'esthétisme pour le Roi des Hommes. Néanmoins désireux de poursuivre la bataille du Gouffre de Helm, ce dernier aurait proposé qu’on lui recolle le tout avec de la glu... Sa demande a bien évidement été déclinée. L’acteur a donc été envoyé chez le dentiste en costume de descendant d’Isildur.

Le dernier héritier des trônes d'Arnor et de Gondor a pour finir manqué de peu de se noyer après avoir été entrainé par un Warg dans la rivière. L'acteur devait mimer l'inconscience et se laisser emporter par les flots. Or la séquence a dérivé... Plus de peur que de mal au final !

Le Seigneur des anneaux : les Deux Tours ©New Line Cinema

D'autres éclopés du Seigneur des anneaux

Deux autres stars de la saga ont également été sérieusement amochées. Tout d'abord Sean Astin, alias Sam Gamegie, au cours du tournage du Seigneur des anneaux : la Communauté de l’anneau (2001). La blessure est survenue alors que le hobbit se précipitait dans la rivière Anduin. Le but ? Empêcher le porteur de l’anneau de partir sans lui. Lors de la première prise présentée dans le making-of de la trilogie, les fans ont pu découvrir l’ami fidèle de Frodon (Elijah Wood) se figer près de la barque. En effet, l’acteur a été ralenti en pleine course par un grand éclat de verre venu s’enfoncer dans son pied. Ce après avoir perforé son faux pied de hobbit !

Quand ils ont enlevé la prothèse, il y avait une énorme et profonde entaille dans mon pied. C’était une blessure considérable.

Voilà ce qu'a rapporté l’interprète de Sam qui avait été évacué après avoir perdu beaucoup de sang. En dépit de la blessure, ce dernier était de retour sur le tournage du Seigneur des anneaux dès le lendemain.

Orlando Bloom alias Legolas ensuite, le tout premier blessé officiel de la mythique trilogie. Retour aux Deux Tours et plus particulièrement à l’attaque des Wargs qui a mal tourné pour Aragorn. Orlando Bloom ainsi que la doublure de Gimli ont chuté de cheval et le second est tombé sur le premier. Le représentant des Nains a seulement essuyé une grosse frayeur. Mais le fils du roi des Elfes de la Forêt Noire s’est retrouvé avec une côte cassée. Une chute que n’a pas manqué de commenter Viggo Mortensen dans le making-of :