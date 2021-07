Le Seigneur des anneaux : une scène avec des Hobbits nus a été envisagée

L'un des acteurs de la trilogie "Le Seigneur des anneaux" révèle qu'une scène avec des Hobbits nus a été envisagée dans le scénario de "Les Deux Tours". Il décrit ce moment qui aurait sûrement pu devenir culte, mais pas forcément pour de bonnes raisons.

Le Seigneur des anneaux : une scène supprimée avec des Hobbits nus ?

Trilogie acclamée à travers le monde et détentrice de 17 Oscars, Le Seigneur des anneaux a tout du spectacle total. Peter Jackson a respecté l'œuvre de Tokien avec ses trois films. L'histoire globale suit Frodon, un Hobbit désigné pour porter l'Anneau unique jusqu'au Mordor afin de le détruire. Le périple auquel il prend part, avec d'autres personnages, lui réserve de nombreux dangers. Il ne reste plus grand chose de neuf à dire sur cette adaptation en trois parties. Cependant, il existe encore quelques secrets qui ne sont pas connus du public.

Lors d'un passage au The Late Show with Stephen Colbert, l'acteur Billy Boyd a fait une drôle de révélation. Celui que l'on a vu aux côtés de Dominic Monaghan, dans la peau de Pippin, explique qu'une scène de nu a été envisagée dans le scénario. Il sait de quoi il parle puisqu'il était concerné. La scène aurait figuré dans le second volet, Les Deux Tours. La scénariste Philippa Boyens a écrit une scène dans laquelle Merry et Pippin sont perchés sur Sylvebarbe, ont peur, et tombent. Dans leur chute, ils perdent leurs habits à cause des branches et se retrouvent nus au sol. C'est à ce moment que Merry dit à Pippin qu'il fait froid et que celui-ci lui demande de "le serrer."

Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau ©Metropolitan Filmexport

Une anecdote qui fait écho à une polémique

Les trois films contiennent quelques moments d'humour - la plupart impliquent des Hobbits, d'ailleurs - mais ils sont en revanche d'une grande pudeur sur la nudité et le sexe. Ce passage aurait dénoté par rapport au reste. Nous sommes cependant curieux de savoir comment le public aurait réagi. Dernièrement, une pétition a émergé sur le net pour pester contre des futures scènes de nudité dans la série Le Seigneur des anneaux. On ne sait pas encore si l'ambitieuse production d'Amazon va montrer des personnages nus ou carrément des scènes de sexe à la Game of Thrones, mais si c'est le cas, ce parti-pris risque de faire du bruit.