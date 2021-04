Le Seigneur des anneaux : une version russe réapparaît 30 ans après

On a encore tous en tête le spectacle total et grandiose qu'a été la trilogie "Le Seigneur des anneaux" de Peter Jackson. Une version télévisée en langue russe avec des ambitions moindres vient de réapparaître 30 ans après sa diffusion. Les amateurs de kitsch vont être servis !

Le Seigneur des anneaux : un téléfilm pour les navrer tous

Début des années 2000, Peter Jackson sort en trois ans l'intégralité de sa trilogie Le Seigneur des anneaux. Une aventure cinématographique unique et toujours inégalée. Nous pourrions passer des heures à vanter les qualités de ce travail titanesque. Néanmoins, c'est d'autre chose dont on veut parler ici. On préfère remonter dans le temps pour évoquer une précédente adaptation tentée du côté de l'Union soviétique.

Khraniteli ©5TV

En 1991, un téléfilm portant le titre de Khraniteli (que l'on peut traduire par "Gardiens" en français) a été diffusé. Il ne prend en compte que le premier roman de Tolkien, La Communauté de l'anneau, et nous sommes loin des grandes envolées spectaculaires offertes par le réalisateur néo-zélandais. Ici, on sent que les moyens sont très limités. Les effets visuels sont cheaps, les décors n'ont aucune ampleur et les costumes sortent tout droit d'une soirée déguisée.

Un bon nanar qui s'étend sur 1h50. La barrière de la langue empêche forcément de pleinement se délecter de cette proposition en russe. Le peut que l'on comprend suffit cependant à nous contenter. On ne va pas s'amuser à jouer au petit jeu des comparaisons avec la version cinéma. Mais il faut tout de même noter que ce téléfilm contient le passage où Frodon et ses amis sont piégés dans l'antre de l'Esprit des Tertres. Un épisode du roman que Peter Jackson n'a pas souhaité inclure dans La Communauté de l'anneau. La troupe arrive à s'extirper de cette mauvaise passe grâce à l'intervention de Tom Bombadil.

Une réapparition inattendue

Depuis sa diffusion sur Leningrad Television, l'adaptation avait disparu de la circulation. Quelques fans ont déjà tenté de fouiner pour mettre la main dessus. Grâce à la chaîne 5TV (successeur de celle sur laquelle la programmation a eu lieu à l'époque), elle a été rendue publiquement accessible 30 ans après. Mise en ligne sur YouTube, elle a récolté un petit succès avec plus de 760 000 vues pour la première partie et 165 700 pour la seconde. Une différence dans les audiences qui montrent que les internautes ne se sont pas risqués à perdre 1h50 de leur temps pour regarder en intégralité.