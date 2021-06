Le Sens de la famille : un teaser pour la comédie avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc

Trois ans après s'être côtoyés sur le tournage de "Tout le monde debout", Alexandra Lamy et Franck Dubosc partagent l'affiche de "Le Sens de la famille". Une comédie loufoque dans laquelle les membres d'une famille s'échangent leur corps.

Le Sens de la famille : un body swap movie français

Le changement de corps est un motif souvent amusant au cinéma, même si très rarement responsable de grands films. La France compte apporter une nouvelle proposition dans le genre avec Le Sens de la famille. Une comédie teintée de fantastique qui a comme gros argument de pouvoir compter sur Alexandra Lamy et Franck Dubosc. Les deux étaient déjà réunis pour le rigolo Tout le monde debout. Ils seront ici les parents de Chacha (Rose de Kervenoaël), Valentine (Mathilde Roehrich) et Léo (Nils Othenin-Girard,).

Lors d'une nuit à l'hôtel Princesse, les Morel vont vivre une expérience hors du commun. Chaque membre de la famille a son esprit qui a été transféré dans le corps d'un autre. C'est ainsi que la petite Chacha, 6 ans, se réveille dans le corps de son père. Ce dernier est, lui, enfermé dans le corps de son fils. Il en va de même pour les autres personnages. Cependant, la situation est encore plus complexe qu'ils ne le pensaient car, à chaque nuit, ils changent encore de corps. Vont-ils réussir à trouver une solution ou sont-ils condamnés à switcher ? C'est ce que l'on découvrira dans Le Sens de la famille.

Le Sens de la famille ©Karé Productions/Gaumont

Le succès de cet été ?

Le concept est un peu différent ce que l'on retrouve d'habitude dans les histoires sur les changements de corps, car la situation se renouvelle sans cesse. La bande-annonce (visible en une de l'article) permet de voir quelques situations présentes dans le film et révélé forcément des gags pour donner envie. On imagine que le casting a dû s'amuser à incarner les différents personnages et on doit avouer que voir Franck Dubosc incarner une fillette de six ans avec de la barbe se révèle assez amusant.

Réalisé par Jean-Patrick Benes (à qui l'on doit l'étonnant film de science-fiction français Arès), Le Sens de la famille réunit pas mal d'ingrédients pour être une comédie populaire à succès lors de son passage dans les salles à partir du 30 juin prochain.