Le Seul et Unique Ivan : une bande-annonce pour le film Disney+ avec Bryan Cranston

Le cinéma contient quelques singes connus dans son histoire. Place à Ivan dans "Le Seul et Unique Ivan", adaptation d'un livre pour enfants par Disney et pour sa plateforme. Découvrez la bande-annonce avec de l'humour, de l'émotion et de l'action, ainsi que Bryan Cranston.

Rencontrez le seul et unique Ivan

Quand il ne rapatrie pas sur la plateforme quelques titres prévus sur le cinéma (Artemis Fowl, Mulan), Disney a aussi quelques films inédits qui ont été conçus pour le petit écran. C'est le cas du Seul et Unique Ivan, un objet familial avec des animaux, qui mélange prises de vue réelles et images de synthèse. Un mode de conception identique à ce qui se fait dans les reprises en live action des classiques animés du studio. Ici, pas de précédent film à l'origine, mais un bouquin écrit par Katherine Applegate. Le scénario narre la vie du gorille Ivan, enfermé dans un centre commercial avec d'autres animaux. Quand le jeune Ruby, une éléphante, va débarquer dans la troupe, le mastodonte va se souvenir de son passé lorsqu'il était libre dans la jungle. Il va ainsi se remettre en question et se demandera si son futur ne s'inscrit pas loin de la civilisation humaine. Sa mise en ligne sur Disney+ interviendra le 11 septembre prochain, une semaine après celle de Mulan (4 septembre). Rentrée animée sur la plateforme !

Du spectacle pour la famille

Le Seul et Unique Ivan promet d'être un divertissement pour toutes les générations dans la plus pure tradition de ce qu'aime faire Disney, avec de l'humour, de l'émotion, une morale pleine de bonnes intentions et du spectacle. En version originale, du beau monde participe au projet. Sam Rockwell prête sa voix au gorille principal, Angelina Jolie (également productrice) en fait de même pour l'éléphant Stella, Brooklynn Prince à la jeune Ruby, Danny DeVito au chien Bob et Helen Mirren à une caniche. En chair et en os, on peut voir l'excellent Bryan Cranston dans la peau de Mack, le propriétaire du centre commercial. La petite Ariana Greenblatt et Ramón Rodríguez campent aussi des personnages humains.

Cette réalisation de Thea Sharrock se montre dans une bande-annonce qui s'ouvre avec une petite intervention de l'acteur Fred Testot, choisi pour doubler en VF le chien Bob. S'en suit après un florilège d'images qui risquent de faire leur petit effet auprès du public qui recherche des productions comme ça. Le Seul et Unique Ivan a l'air d'être un travail propre sur la forme, qui balance quelques petites blagues et des pics émotionnels, pour vraisemblablement aboutir à un happy end qui va enchanter tout le monde.