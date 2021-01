Le Silence des agneaux : Anthony Hopkins pensait que c'était un film pour enfants

« Le Silence des agneaux » est un classique incontestable qui doit évidemment beaucoup à la prestation d’Anthony Hopkins. Ce dernier, quand il a lu le titre du projet, a cru qu’il s’agissait d’un film pour enfants.

Le Silence des Agneaux : le film aux 5 Oscars

En 1991, le regretté Jonathan Demme réalise l’un des meilleurs films de sa carrière. Il réunit un duo inoubliable composé de Jodie Foster et Anthony Hopkins pour le long-métrage Le Silence des agneaux. Le film est un succès critique total. Il remporte 5 Oscars majeurs (le Big Five) sur ses 7 nominations : Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur acteur, Meilleure actrice et Meilleur scénario adapté. Côté box-office, Le Silence des agneaux rapporte plus de 272 millions de dollars de recettes pour un budget de 19 millions. Bref, un succès total, autant critique qu’économique.

Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) - Le Silence des agneaux ©Orion Pictures

Bizarrement, et le grand public ne le sait peut-être pas forcément, mais Le Silence des Agneaux n’est pas la première adaptation du roman de Thomas Harris. En 1987, Michael Mann réalise déjà une adaptation de l’histoire d’Hannibal Lecter. A l’époque c’est Brian Cox qui incarne le célèbre psychopathe. Après Le Silence des agneaux, de nombreuses autres versions ont vu le jour, et Anthony Hopkins a repris le rôle à deux reprises. En 2001 devant la caméra de Ridley Scott pour Hannibal et en 2002 pour Dragon Rouge de Brett Ratner. En 2007 sort la dernière version en date, Hannibal les origines du mal de Peter Webber, dans lequel le français Gaspard Ulliel campe un jeune Hannibal Lecter. Enfin, de 2013 à 2015, c’est Mads Mikkelsen qui hérite du rôle dans l’excellente série Hannibal.

Quand Anthony Hopkins croyait à un film pour enfants

Le Silence des agneaux n’est pas à mettre entre toutes les mains. L’œuvre de Jonathan Demme est un thriller terrifiant classé R, qui a choqué plus d’un spectateur lors de sa sortie en salle. Pourtant, quand Anthony Hopkins a entendu parler du projet, il a d’abord cru à un film pour enfants. Lors d’une interview avec Variety, le comédien a révélé le quiproquo. Il se rappelle qu’à l’époque, le titre innocent du projet l’avait induit en erreur. Il était alors convaincu que son agent lui avait envoyé le scénario d’un film pour la jeunesse. Mais lorsqu’il a commencé à lire le scénario, il confirme que c’était le meilleur rôle qu’il ait eu entre les mains. Il a par la suite rapidement accepté l’offre :

Mon agent m'a envoyé un script. Il a dit : "Pourquoi ne lisez-vous pas ceci ? Ca s'appelle Silence des agneaux". J'ai dit : "Est-ce une histoire pour enfants ?" C'était un après-midi d'été chaud, le script est arrivé et j'ai commencé à le lire. Après 10 pages, j'ai téléphoné à mon agent. J'ai dit : "Est-ce une vraie offre ? J'ai besoin de savoir. C'est le meilleur rôle que j'ai jamais lu. J'ai lu le reste du scénario, Jonathan est venu un samedi après-midi et nous avons dîné. Je lui ai demandé : "Est-ce vrai ?" Et il a dit : "Ouais". C'était un gars formidable avec qui j'ai adoré travailler. Je ne pouvais pas croire à cette chance.

Le Silence des agneaux ©Orion Pictures

Heureusement que la curiosité de Hopkins l’a poussé à lire ces pages de script. Si jamais il s’était arrêté au titre, jamais il n’aurait pu incarner ce rôle, qui lui a valu l’Oscar du Meilleur acteur. La performance déconcertante d'Anthony Hopkins est l’un des points culminants du film. En seulement 16 minutes à l’écran, Anthony Hopkins a marqué durablement les esprits d’une manière indélébile.

Le 11 février 2021, le mythe d’Hannibal Lecter va revenir sur le petit écran puisque CBS va lancer la première saison d’une nouvelle série : Clarice. Dirigée par Jenny Lumet et Alex Kurtzman, celle-ci va présenter les débuts de carrière de Clarice Sterling, la jeune inspectrice campée par Jodie Foster dans le film de Jonathan Demme. Dans cette nouvelle relecture, l’héroïne est incarnée par Rebecca Breeds. Quant à Hannibal Lecter, il ne devrait pas apparaître.