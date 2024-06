Ce soir à la TV : un grand film de sport avec Brad Pitt passé inaperçu en France mais nommé 6 fois aux Oscars

Ce soir la chaîne L'Equipe diffuse "Le Stratège" (2011), un excellent film sur le baseball, porté par Brad Pitt et Jonah Hill, qui avait été un succès dans le monde, mais pas en France.

Le Stratège : la révolution du baseball

Six ans après Truman Capote (2005), Bennett Miller réalisa Le Stratège (2011) d'après le livre Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game (2003) de Michael Lewis. Le film raconte l'histoire vraie de Billy Beane, le directeur général de l'équipe de baseball les Athletics d'Oakland, qui tenta au début des années 2000 de monter une équipe compétitive avec peu de moyens. Une mission d'autant plus compliquée que l'équipe venait de perdre plusieurs vedettes.

Mais pour remonter la pente, Billy Beane décida de faire confiance à Peter Brand, tout juste diplômé en économie de l'université de Yale, qui utilisa les statistiques pour trouver les meilleurs joueurs possibles. Une approche appelée la sabermétrie qui se veut la plus objective possible, mais qui a des limites évidentes. Elle permettra néanmoins aux Athletics d'enchaîner les victoires, sans pour autant remporter les World Series. Et sera ensuite utilisée par d'autres équipes de baseball.

Porté par Brad Pitt et Jonah Hill, Le Stratège se veut extrêmement précis dans sa représentation du baseball et de ses coulisses - en dépit de quelques inexactitudes. Grace notamment à la présence d'Aaron Sorkin comme co-scénariste, le film parvient à rendre passionnant un sujet plutôt niché. Le résultat aurait pourtant pu être très différent puisqu'à l'origine Steven Soderbergh devait réaliser le film sur un scénario de Stan Chervi. Ces derniers auraient eu une approche trop originale pour Sony Pictures, qui décida de se séparer du duo avant de demander à Aaron Sorkin et Steven Zaillian de retravailler le scénario.

Un succès qui n'a pas marché en France

Le sujet n'est pas forcément ce qu'il y a de plus attirant pour un public français. En effet, chez nous le baseball n'est pas du tout populaire. Dans l'imaginaire populaire, il reste loin du football américain ou du basketball. Ainsi, si par exemple un film comme L'Enfer du dimanche a acquis un statut de film culte en présentant de fort belle manière l'univers du foot US, Le Stratège n'a de son côté pas attiré les foules. En France, le long-métrage n'a cumulé que 110 000 entrées. Un score très bas qui ne l'a pas empêché d'être un succès. Preuve de la popularité du baseball en Amérique, le long-métrage a récolté 75 millions de dollars là-bas. Et grâce aux recettes mondiales, il a atteint les 110 millions de dollars.

Le Stratège ©Sony Pictures

Mieux encore, Le Stratège a été très bien reçu par la presse et le public. Sur Rotten Tomatoes, le film a obtenu 94% de critiques positives, et 86% d'avis positifs de la part des spectateurs. Cela s'est ensuite traduit aux Oscars 2012, où le film aurait pu repartir avec plusieurs prix. Nommé dans six catégories, dont Meilleur film, Meilleur acteur pour Brad Pitt et Meilleur acteur dans un second rôle pour Jonah Hill, Le Stratège est néanmoins reparti bredouille de la 84e cérémonie, qui avait vu The Artist rafler les prix les plus importants.

Enfin, notons qu'après Le Stratège (2015), Bennett Miller réalisa Foxcatcher, cette fois sur le monde de la lutte, qui fut un échec financier malgré des critiques élogieuses et un Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2014.