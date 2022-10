Le Téléphone de M. Harrigan : c'est quoi cette nouvelle adaptation de Stephen King ?

Sorti sur Netflix le 5 octobre dernier, "Le Téléphone de M. Harrigan" cartonne sur la plateforme. Adapté d'une nouvelle de Stephen King, ce long-métrage du réalisateur de "The Highwaymen" est une fable morale qui met en garde sur les dangers de l'hyperconnexion.

Le Téléphone de M. Harrigan : les dangers de l'hyperconnexion

Après 1922, Dans les hautes herbes et Jessie, Netflix vient de mettre en ligne un autre long-métrage basé sur une histoire de Stephen King, qui est ici une nouvelle tirée du recueil Si ça saigne. Avant de prendre une tournure inquiétante, Le Téléphone de M. Harrigan débute par l'amitié entre un enfant et un vieil homme, comme c'est le cas dans Crapules de bas étage en manteau jaune, récit qui figure dans Coeurs perdus en Atlantide.

Dans une petite ville des États-Unis, Craig (Jaeden Martell) vit seul avec son père (Joe Tippett) depuis la mort de sa mère. Lorsqu'il effectue une lecture à l'église, le jeune garçon croise le regard de Mr. Harrigan (Donald Sutherland), l'individu le plus riche des environs réputé pour être un homme d'affaires impitoyable. Ce dernier lui propose de le rémunérer pour qu'il lui fasse la lecture dans son impressionnante demeure. À ses côtés, Craig découvre des classiques comme On achève bien les chevaux, Au coeur des ténèbres ou encore Crime et châtiment.

Le Téléphone de M. Harrigan ©Netflix

Quand le premier iPhone sort, l'adolescent décide d'en offrir un au vieil homme afin de le remercier pour sa générosité. À la fois fasciné et effrayé par cet objet, Mr. Harrigan met Craig en garde sur ses dérives, à commencer par la prolifération de fausses informations, la survie fragile de la presse et l'addiction aux smartphones.

Peu de temps après, le vieillard meurt et Craig place son téléphone dans sa tombe au moment de son enterrement. Le héros continue par la suite de recevoir des appels et d'étranges messages provenant du téléphone de Mr. Harrigan. Il se rend également compte que des choses atroces arrivent aux personnes qui s'en prennent à lui ou à ses proches et se demande si une connexion avec l'au-delà s'est établie.

Stephen King impliqué dans le projet

Annoncé comme un film d'horreur, Le Téléphone de Mr. Harrigan est davantage une fable morale, limitant les effets de surprise pour privilégier le mystère et l'émotion. Interrogé par Netflix sur la naissance du concept à l'origine de la nouvelle et du long-métrage, Stephen King a expliqué :

J'ai toujours voulu écrire une histoire sur quelqu'un enterré avec un téléphone. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'histoire d'un gars enterré vivant dans un cercueil avec un téléphone, qui se mettrait à sonner ou quelque chose comme ça. Et on peut mettre ça à jour avec les iPhones. J'ai repensé au premier iPhone.

L'auteur a ensuite écrit la nouvelle que l'on connaît, dont Netflix a acheté les droits, avant de faire appel au réalisateur John Lee Hancock (Le Fondateur, The Highwaymen) pour mettre en scène l'adaptation. Selon le cinéaste, Stephen King a "adoré son script" et s'est impliqué dans le projet, sur lequel il occupe le poste de producteur exécutif. L'écrivain a notamment aidé pour le choix des lieux. Le Téléphone de Mr. Harrigan se déroule évidemment dans l'État du Maine, dans lequel il est né et où se déroulent la plupart de ses récits.