Le Temps des Secrets : comment Christophe Barratier a donné un nouveau souffle à Pagnol

À l'occasion de la sortie en salles du film "Le Temps des Secrets" trente ans après les deux films d'Yves Robert, nous avons posé quelques questions au réalisateur Christophe Barratier.

Le Temps des Secrets : Pagnol revient au cinéma

Trois décennies après la sortie de La Gloire de mon père et Le Château de ma mère d'Yves Robert, les souvenirs d'enfance de Pagnol reviennent au cinéma dans Le Temps des Secrets. Cette fois-ci mis en scène par Christophe Barratier (Les Choristes), il s'agit du troisième volet de l'oeuvre de l'auteur marseillais.

On retrouve Marcel dans ses collines qu'il affectionne tant, pendant les grandes vacances, juste avant son entrée au lycée. Il retrouve pour l'occasion son cher ami Lili, et va faire la connaissance de la mystérieuse Isabelle, son premier amour. Un été placé sous le signe de la liberté, mais aussi celui des secrets.

Le casting est composé de Léo Campion (Marcel), Guillaume de Tonquédec (Joseph), Mélanie Doutey (Augustine), François-Xavier Demaison (Oncle Jules).

Christophe Barratier nous parle de l'adaptation

À l'occasion de la sortie du film dans les salles le 23 mars 2022, nous avons rencontré Christophe Barratier pour lever le voile sur les dessous de cette adaptation.

Comment Marcel Pagnol est-il entré dans votre vie ?

J’ai toujours entendu parler de Pagnol car j’avais une grand-mère comédienne de théâtre qui m’a élevée de l’âge de 3 à 8 ans. Les murs de sa maison étaient constellés de photos de théâtre et elle avait beaucoup d’affection pour les pièces de Pagnol, et dès qu’un de ses films passaient à la télévision, il fallait le regarder. Je me rappelle aussi qu’elle me lisait les Souvenirs d’enfance le soir pour m’endormir. Il a toujours fait partie de ma vie.

Et comme je suis assez obsessionnel, j’ai voulu ensuite découvrir tous ses films. Je me suis familiarisé avec sa langue, ses thématiques, et sa façon de rendre profondes des choses de la vie de tous les jours. C’est ça Pagnol, c’est toujours une histoire de détails, qui révèlent beaucoup de la vie.

Pourquoi adapter Le Temps des Secrets, troisième tome des souvenirs d'enfance de Pagnol, et pas repartir du début avec La Gloire de mon père ?

Les films d’Yves Robert sont tellement ancrés dans la mémoire collective, et incontournables, qu’ils n’ont pas besoin d’être refaits. Ils ne sont pas si vieux. Et puis la période du Temps des secrets m'intéressait. C'est l'âge où Marcel s'aperçoit qu'il n'est pas le seul à avoir des secrets, et découvre que ses parents en ont aussi. C'est la découverte de la fin de l'innocence, on se rend compte que l'enfance devient un paradis perdu.

Contrairement à Yves Robert, vous ne faites pas appel à la voix off...

Je n’aimais pas l’idée du vieil écrivain qui raconte son histoire, je trouvais ça un peu daté. J’en ai mis des voix off dans mes films, et j’aime bien ça, mais je voulais autre chose pour « Le Temps des Secrets ». Pour évoquer que c’est un souvenir, j’ai eu l’idée de mettre en scène Pagnol adulte au début, et à la fin. Entre les deux, j’avais envie que ça se passe au présent.

Et puis cela posait un autre problème, car l’histoire qu’il raconte dans ce livre n’est pas aussi fournie que dans « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère ». Il n’y a pas de fil conducteur. J’ai dû construire tout un récit autour, donc c’était compliqué d’intégrer la voix off.

Le personnage d'Augustine notamment est beaucoup plus étoffé que dans le livre

Si je voulais que chacun ait des secrets, il fallait que je trouve quelque chose pour Augustine. Elle avait élevé trois beaux enfants, elle était malade, et je pense qu’elle avait peut-être conscience de la précarité de sa vie. Donc elle devait se trouver quelque chose à elle, s’investir pour une cause.

J’avais lu que la tante de Marcel, Fifi, s’occupait du droit des femmes, qui était quelque chose de balbutiant à l’époque, et qu’elle était abonnée au journal qui s’appelait « La Fronde ». J’ai brodé ensuite une histoire autour. Augustine prend de l’épaisseur avec ça.

Comment construit-on un univers sans trahir celui de Pagnol ?

Même si tout n’est pas de Pagnol, tout semble l’être. Et ça n’est pas de la prétention. Je connais tellement sa musique et son univers, que je sais ce qui sonne juste.

Vous avez choisi la même Bastide Neuve qu'Yves Robert. Pourquoi ce choix ?

La véritable Bastide Neuve se trouve à Marseille, le décor autour a beaucoup changé. J'ai donc dû me mettre à la recherche d'un endroit qui correspond à l'enfance de Marcel Pagnol. On a fait des repérages mais je n'en trouvais aucune qui me convenait. Et puis j'ai vu des photos et j’ai dit « c’est celle là qu’il nous faut », et on m’a dit que c’était celle des films d’Yves Robert. Elle était à l’abandon total et très difficile d’accès. Alors on a tout refait, et on a tout laissé en place. Mais elle est parfaite, alors pourquoi ne pas la prendre ?