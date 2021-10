Le Temps des secrets : découvrez les premières images de la suite du Château de ma mère

Voir aussi

Doctor Strange 2 : le logo du film donne un indice sur l'intrigue

Le logo de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » vient peut-être d'être dévoilé via des produits dérivés du film. Un bonnet de l'équipe des cascadeurs comporte un emblème combinant la blason du Dr Strange et la couronne de La Sorcière Rouge.