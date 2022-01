Le Temps des secrets : la famille Pagnol de retour à la Bastide Neuve dans la bande-annonce

Découvrez ci-dessus la bande-annonce du film de Christophe Barratier "Le Temps des secrets" qui fait suite aux deux sublimes films d'Yves Robert sortis en 1990 "La Gloire de mon père" et "Le Château de ma mère". Le long-métrage est attendu dans les salles françaises le 23 mars prochain.

Le Temps des secrets : la Bastide Neuve rouvre ses portes

Pour les amoureux des films La Gloire de mon père et Le Château de ma mère adaptés des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, la maison aux volets bleus vous rappellera forcément des beaux moments. En effet, c'est cette même maison qui a servi de lieu de tournage pour le troisième volet Le Temps des secrets de Christophe Barratier attendu dans les salles le 23 mars prochain.

Le Temps des secrets © Pathé Films

Dans ce nouveau film, Marcel retrouvera son grand-ami Lili dans les collines de Provence. Il rencontrera également son premier grand amour, Isabelle, déjà vue dans le deuxième film d'Yves Robert.

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets.