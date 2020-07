Le Temps des secrets : le casting et les lieux de tournage de la suite du Château de ma mère dévoilés

Christophe Barratier s'apprête à commencer le tournage du film "Le temps des secrets", la suite des films "La gloire de mon père" et "Le château de ma mère" adaptés de l'oeuvre de Marcel Pagnol. Pour ce faire, il retourne aux sources, filmer dans les collines provençales chères à l'auteur, avec, en outre, une excellente surprise pour les fans.

Une Madeleine de Proust

Sortis en salles en 1990, les deux films La Gloire de mon père et Le Château de ma mère d'Yves Robert ont marqué les esprits et les coeurs. Adaptés de la série des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol, les longs-métrages nous plongeaient avec douceur et mélancolie dans les collines provençales chéries de son auteur, alors petit enfant, en compagnie de ses parents, Augustine et Joseph, et de ses frères et soeurs, Paul et Germaine, sans oublier son grand ami, Lili des Bélons, sa tante Rose, et son oncle Jules.

Si les deux autres romans qui complètent les Souvenirs d'Enfance de Pagnol, Le Temps des secrets (dont une partie de l'intrigue est tout de même racontée par Yves Robert dans Le Château de ma mère avec l'histoire d'amour entre Marcel et Isabelle) et Le Temps des amours ont été adaptés en téléfilms en 2006, aucun long-métrage n'a atteint les salles obscures. Mais ça sera bientôt le cas.

Le Temps des secrets : Barratier retourne aux sources

Annoncé depuis déjà plusieurs mois, le tournage du film Le Temps des secrets réalisé par Christophe Barratier (Les Choristes) et entrera en tournage dès le 17 août prochain du côté du massif de l'Étoile, dans les Bouches-du-Rhône, au coeur des collines chères à Pagnol, comme nous l'apprend Ouest-France. Côté casting, on apprend, toujours via Ouest-France, que c'est Guillaume de Tonquédec qui succèdera à Philippe Caubère dans le rôle de Joseph, Mélanie Doutey succèdera à Nathalie Roussel dans celui d'Augustine et François-Xavier Demaison succèdera à Didier Pain dans celui de l'Oncle Jules. Pour camper le petit Marcel, c'est le jeune Léo Campion qui a été choisi. Sont également présents au casting dans des rôles inconnus Michel Vuillermoz et Bruno Raffaelli.

Dans ce film, Marcel passera de nouveau des vacances inoubliables en famille dans sa chère Bastide Neuve, et d'après les informations partagées par le compte officiel de l'auteur sur Facebook, la maison qui a servi de décor dans les deux premiers films d'Yves Robert sera de nouveau utilisée pour ce film, une excellente nouvelle pour les fans !