Le Temps des secrets : les photos de tournage vont plaire aux fans de "La Gloire de mon père"

Christophe Barratier a partagé des photos de tournage de son film "Le temps des secrets" adapté des écrits de Marcel Pagnol. Et ça devrait rappeler de bons souvenirs aux fans des deux premiers films "La gloire de mon père" et "Le château de ma mère".

Le Temps des secrets : la suite tant attendue

Plus de trente ans après les films La Gloire de mon père et Le Château de ma mère d'Yves Robert, les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol s'apprêtent à réchauffer de nouveau les salles obscures. En effet, le réalisateur Christophe Barratier (Les Choristes) est actuellement en train de tourner dans le sud de la France le troisième volet, Le Temps des secrets.

Dans cette nouvelle adaptation (une première en téléfilm était sortie en 2006), Marcel retrouve ses collines chéries et sa Bastide Neuve pour de nouvelles vacances inoubliables. Il fera notamment la rencontre de son premier amour : Isabelle (déjà apparue dans Le Château de ma mère).

Côté casting, c'est Guillaume de Tonquédec qui succède à Philippe Caubère dans le rôle de Joseph, Mélanie Doutey succède à Nathalie Roussel dans celui d'Augustine et François-Xavier Demaison succède à Didier Pain dans celui de l'Oncle Jules. Pour camper le petit Marcel, c'est le jeune Léo Campion qui a été choisi. Sont également présents au casting dans des rôles inconnus Michel Vuillermoz et Bruno Raffaelli.

Un retour aux sources qui va plaire aux fans

Actuellement en plein tournage dans la région de Marseille, le réalisateur Christophe Barratier n'a pas hésité à partager quelques clichés, dont plusieurs révèlent le retour dans un endroit cher au coeur des fans des deux premiers films : la chère Bastide Neuve de Marcel (qui a servi aux tournages, mais qui n'est pas l'originale dans laquelle le vrai Marcel Pagnol passait ses vacances) :

En plus de ce lieu qu'il est émouvant de retrouver, on peut découvrir sur ces clichés des photos de Mélanie Doutey de dos dans la peau d'Augustine, ainsi que des enfants (probablement Paul et Marcel). Dans une autre série de clichés, nous pouvons découvrir la nouvelle Isabelle Cassignol :

Christophe Barratier a un lourd défi à relever, tant les deux premiers films adaptés des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol ont marqué toute une génération. Cette ode à l'innocence, et à l'insouciance des étés sans fin de l'enfance, illuminés par la musique inoubliable de Vladimir Cosma et surtout l'authenticité de ses interprètes, font en effet partie des plus beaux films à avoir été faits sur ce sujet. Néanmoins, Barratier s'étant déjà attaqué brillamment à l'enfance avec Les Choristes (un peu moins avec La Nouvelle guerre des boutons), on a très envie de lui faire confiance.

Le Temps des secrets ne possède pas encore de date de sortie.