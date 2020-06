Le titre original d'Independence Day devait être très différent

« Independence Day » est un classique du cinéma américain des 90. Réalisé par Roland Emmerich, le long-métrage porté par Will Smith est devenu une référence. Pourtant, le film devait s'appeler différemment, mais l'acteur Bill Pullman a aidé à changer le titre.

En 1996, Roland Emmerich signe l'un des meilleurs films de sa carrière. Porté par Will Smith, Bill Pullman et Jeff Goldblum, Independence Day est devenu une référence dans le paysage du cinéma de science-fiction. Un véritable classique qui avait explosé le box-office avec plus de 817 millions de dollars de recettes à travers le monde pour un budget de 75 millions. Pourtant, initialement, le long-métrage s'intitulait différemment.

De Doomsday à Independence Day

Lors d'une interview avec Cinemablend, l'acteur Bill Pullman est revenu sur la genèse d'Independence Day, et notamment sur son titre, qui a failli être très différent. En effet, la production voulait que le long-métrage s'intitule Doomsday :

Dean Devlin et Roland Emmerich étaient en discussion avec la Fox à l'époque. Le titre devait être Doomsday. C'est ce que la Fox voulait, et c'était un titre typique de l'époque pour un film catastrophe. Mais Roland voulait vraiment que son film s'appelle Independence Day, donc nous avons dû trouver les bons arguments.

Difficile de célébrer le Jour de l'Indépendance avec un titre comme Doomsday. Mais Bill Pullman a raison, ce titre s'inscrivait parfaitement dans le genre des productions de cette époque. Entre Deep Impact et Armageddon, le titre Doomsday aurait parfaitement eu sa place. Le changement de titre est survenu grâce à une scène du film. Dans le troisième acte, Bill Pullman, qui interprète le président des États-Unis, délivre un discours de motivation. Un speech dans lequel l'acteur crie les mots « jour de l'indépendance » avec une gravité majestueuse. Cette séquence a ainsi aidé à changer le titre du film.

C'est assez courant que les titres soient des sources de discordes entre producteurs et réalisateurs. Généralement, le studio veut capitaliser sur un titre racoleur, tandis que le réalisateur préfère une appellation davantage créative en accord avec son film. Pour le coup, Independence Day est un choix plus logique, mais également très vendeur, le compromis parfait qui a permis aux deux camps de trouver un terrain d'entente.