Le Transporteur : quand la communication pose problème sur le tournage

En 2002, Luc Besson, alors à la tête de la boîte de production EuropaCorp, décide de se lancer dans le développement d'un tout nouveau film d'action intitulé Le Transporteur. Porté par Jason Statham, le long-métrage raconte le destin de Frank Martin, chauffeur employé pour faire des livraisons à hauts risques. Comme les autres transporteurs il obéit à trois règles simples : ne pas poser de question, de jamais regarder le contenu du colis et ne pas enfreindre les deux premières lois. Évidemment, Frank va enfreindre la deuxième loi quand il se retrouve à devoir livrer une jeune femme. Face à ce dilemme moral, il refuse de participer au trafic d'êtres humains et va alors apporter son aide à ce colis un peu spécial.

Pour un budget de 21 millions de dollars, Le Transporteur a rapporté presque 44 millions de dollars de recettes au box-office. Un résultat assez timide qui a pourtant poussé Luc Besson à produire deux autres suites également portées par Jason Statham. En 2012, Alexander M. Rümelin s'occupe d'une série dérivée de l'univers du Transporteur portée par Chris Vance. Enfin, en 2015, un quatrième film sous la forme d'un reboot voit le jour, porté par Ed Skrein.

Pour mener à bien le projet Le Transporteur, Luc Besson réunit alors une équipe internationale. Côté réalisation, il engage deux metteurs en scène qui n'ont rien à voir : Corey Yuen (La Légende du Dragon Rouge, Un flic de choc) originaire de Chine et le français Louis Leterrier (L'Incroyable Hulk, Le Choc des Titans). Le premier était chargé de s'occuper des chorégraphies et des séquences d'arts martiaux, tandis que Louis Leterrier se concentrait davantage sur les séquences de comédie, de dialogues et éventuellement quelques cascades.

Mais cette diversité ne s'arrête pas là. Au sein même du casting, Luc Besson réunit ainsi une équipe venue des quatre coins du monde. Jason Statham est britannique, Shu Qi est taïwanaise, Matt Schulze est américain et évidemment François Berléand est français. Forcément, avec une équipe aux origines aussi variées, la communication était parfois un peu compliquée, comme le rapportait Louis Leterrier au micro de AlloCiné :

Jason ne parlait qu'anglais, François faisait tous les efforts du monde pour parler anglais et Shu Qi avait besoin d'un interprète pour comprendre cette langue ! Chaque instruction devait être expliquée à chacun à sa façon, le plus calmement et le plus rapidement possible. Un vrai cauchemar qui nous a valu quelques fous rires...