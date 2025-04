Le traumatisme d'une génération : 25 ans après, ce film controversé ressort en salles

Sorti en 2000, "Requiem For A Dream" reste l’un des films les plus marquants des vingt dernières années. Réalisé par Darren Aronofsky, adapté du roman d’Hubert Selby Jr., le film revient dans une version restaurée 4K à partir de ce mercredi 9 avril, projetée dans de nombreuses salles françaises. Un retour en salles qui redonne à ce classique dérangeant une visibilité méritée, tout en permettant à une nouvelle génération de spectateurs de le découvrir dans les conditions idéales.

Un choc esthétique et sensoriel

Dès sa sortie, Requiem For A Dream a laissé une empreinte durable. À travers quatre trajectoires liées à l’addiction – celle de Harry (Jared Leto), sa mère Sara (Ellen Burstyn), sa compagne Marion (Jennifer Connelly) et son ami Tyrone (Marlon Wayans) – Aronofsky plonge dans une spirale infernale sans jamais offrir de répit. Le montage ultra-rythmé, les split-screens et les gros plans sur les pupilles dilatées traduisent visuellement l’obsession et la perte de contrôle. La musique de Clint Mansell, jouée par le Kronos Quartet, reste à ce jour l’une des plus iconiques du cinéma contemporain.

Le film ne cherche ni la nuance ni l’apaisement. Son regard sur les ravages de la dépendance est frontal, parfois insoutenable, mais jamais gratuit. Le réalisme cru de certaines séquences a contribué à sa réputation de film « qu’on ne revoit pas deux fois ». Et pourtant, derrière sa noirceur, Requiem For A Dream interroge une société obsédée par la réussite, le corps et l’évasion artificielle.

Une œuvre culte, toujours aussi violente

Vingt-cinq ans après sa sortie, le film garde intact son pouvoir de sidération. Son esthétique n’a pas vieilli, et son propos résonne toujours dans une époque marquée par d’autres formes de dépendances : aux écrans, à l’image de soi, à la validation sociale. Ellen Burstyn livre une performance d’anthologie, souvent citée comme l’une des plus grandes injustices des Oscars, tant elle incarne la dérive mentale de son personnage avec précision et douleur.

Cette ressortie en version restaurée 4K est plus qu’un simple coup de projecteur rétro. Elle offre l’occasion de redécouvrir le film tel qu’il n’a jamais été vu en salle, avec une finesse visuelle renouvelée qui renforce son impact sensoriel. Pour celles et ceux qui n’avaient que l’image d’un film choc, la révision s’annonce encore plus saisissante.

À partir du 9 avril, Requiem For A Dream s’impose de nouveau comme une claque cinématographique. Une expérience physique, morale et émotionnelle, qui ne laisse personne indemne. À noter que le film sera également disponible en Blu-ray 4K dès le 16 avril prochain.