Le Trésor du Petit Nicolas : une bande-annonce qui déménage avec Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy

Le Petit Nicolas est bientôt de retour au cinéma et cette fois-ci ses parents sont incarnés par Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy. La bande-annonce de "Le Trésor du Petit Nicolas" est enfin dévoilée et ça déménage !

Le Trésor du petit Nicolas : un troisième volet avec Audrey Lamy et Jean-Paul Rouve

le Petit Nicolas, le plus célèbre des écoliers, est bientôt de retour au cinéma. En effet, le troisième volet intitulé Le Trésor du Petit Nicolas sortira en salle le 20 octobre prochain. Après Laurent Tirard en 2009 et 2014 et 8 millions d'entrées au total, c'est le réalisateur et scénariste Julien Rappeneau qui reprend le flambeau. Le scénario orignal est bien évidemment tiré de l'univers de l'œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé.

C'est la comédienne Audrey Lamy qui prend le relais de Valérie Lemercier qui a longuement interprété la mère du petit Nicolas. Loin d'être potiche et effacée, Audrey Lamy incarne une mère de famille dévouée, attentionnée et qui s'occupe d'absolument tout. Quant à Jean-Paul Rouve, il succède à Kad Merad et se transforme en père de famille qui vient tout juste d'être promu directeur.

Le Trésor du Petit Nicolas ©Curiosa Films

Un film sur l'amitié

Le synopsis officiel annonce un grand changement dans la vie du Petit Nicolas :

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre. Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.

Nicolas, qui est interprété cette fois-ci par le jeune Ilan Debrabant, n'est pas prêt de se séparer de ses amis et va tout faire pour rester chez lui. Le scénario de Julien Rappeneau reprend évidemment les personnages que l'on connaît déjà bien, dont ses amis. Le ton de l'œuvre originale est respecté mélangeant ainsi humour, mélancolie et poésie.

Sortie prévue le 20 octobre 2021.