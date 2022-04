Le Visiteur du futur : le film adapté de la célèbre web série s'offre un superbe teaser

L'adaptation en film de « Le Visiteur du futur » vient de se dévoiler à travers une superbe première bande-annonce. L'occasion de retrouver toute l'équipe d'origine, notamment emmenée par Florent Dorin et Raphaël Descraques.

Le Visiteur du futur : une web série culte

A l'origine, Le Visiteur du futur est une web série créée par François Descraques, dont le premier épisode est apparu le 26 avril 2009 sur Dailymotion.

L'histoire est au départ très simple et raconte comment un voyageur du futur, incarné par Florent Dorin, remonte le temps pour harceler Raph (Raphaël Descraques), et le mettre en garde contre de nombreuses catastrophes naturelles à venir. D'abord fauchée et très humoristique, la web série aborde des thématiques simples. Elle propose notamment des mises en garde qui prennent des proportions absurdes, comme si le fait de mettre ou de ne pas mettre une canette dans une poubelle pouvait avoir une énorme incidence sur le futur. Avec sa phrase culte « voilà ce qui va se passer », le visiteur rencontre rapidement un grands succès.

Florent Dorin - Le Visiteur du Futur

Le show s'est étiré sur quatre saisons et a gagné en professionnalisme et en budget au cours du temps. Le Visiteur du futur a généré plus de 45 millions de vues, a été dérivées en BD, en roman et même en jeu de plateau.

Le film se précise

Attendu le 7 septembre prochain, le film Le Visiteur du futur devrait ramener toute l'équipe de la web série. François Descraques est de retour au scénario et à la réalisation. Le casting de la première heure, avec notamment Florent Dorin, Raphaël Descraques mais aussi Slimane-Baptiste Berhoun dans la peau du Dr Henry et Mathieu Poggi dans le rôle de Mattéo, sont eux aussi de retour. Le reste de la distribution se compose notamment de petits nouveaux de taille comme Arnaud Ducret, Ludovik ou encore Simon Astier.

Le Visiteur du Futur ©France.tv

Cette bande-annonce de Le Visiteur du futur reste encore une fois assez évasive mais permet de porter un nouveau regard sur Arnaud Ducret, qui devrait jouer un rôle central dans cette aventure.

Le trailer s'arrête également sur la présence de McFly et Carlito, qui sont donc confirmés au casting, visiblement dans des rôles de médecins ou de scientifiques. Enfin, ces nouvelles images confirment que le film sera dans le même ton que la web série. De même, les fans retrouvent une forme d'esthétique très proche du matériau de base. En plus de la bande-annonce, un tout nouveau synopsis officiel a été présenté :

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur.

On se donne rendez-vous le 7 septembre 2022 dans les salles obscures, sinon, voilà ce qui va se passer !