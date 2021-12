Le Voyage d'Arlo : avez-vous repéré ce personnage du Monde de Dory ?

Pixar adore cacher des petits clins d'oeil dans ses films ! Dans "Le Voyage d'Arlo", un personnage du film "Le Monde de Dory" fait une (très) furtive apparition. Il s'agit de Hank le poulpe !

Le Voyage d'Arlo : une sublime aventure signée Pixar

Sorti sur les écrans français en novembre 2015, Le Voyage d'Arlo est le 16e long-métrage des studios Pixar. Il relate l'amitié inattendue entre un jeune dinosaure, Arlo, et un petit garçon, Spot.

Le pitch :

Un couple d’apatosaures, donnent naissance à leurs trois enfants, Buck, Libby et Arlo. Tandis que Buck et Libby aident à la ferme, Arlo s’occupe des volailles dont il a peur depuis toujours. Suite à la mort tragique de son père, Arlo se perd et fait la connaissance d’un garçon humain intrépide, Spot, avec qui il crée une amitié improbable. Ensemble, ils partent dans un voyage à travers le monde des dinosaures, Arlo va apprendre le pouvoir d'affronter ses peurs et découvre de quoi il est vraiment capable.

Le Voyage d'Arlo © Disney/Pixar

Le film est réalisé par Peter Sohn, qui signe ici son premier long-métrage.

Hank le poulpe fait une apparition

Il y a une tradition chez Pixar qui veut qu'un clin d'oeil au prochain projet soit présent dans chaque film d'animation. Arlo apparaissait par exemple dans Vice-Versa, lors d'une séquence dans le quartier cérébral :

Vice-Versa © Disney/Pixar

Dans Le Voyage d'Arlo, c'est un clin d'oeil à un personnage du film Le Monde de Dory (sorti en juin 2016) qui est présent. En effet, dans la première partie du film, lorsque Arlo chute dans le lac, on peut apercevoir, au fond de l'eau, Hank le poulpe :

Le Voyage d'Arlo (et Hank le poulpe) © Disney/Pixar

Il s'agit d'un clin d'oeil très furtif à ce personnage rigolo du Monde de Dory. Une petite surprise que les fans de Pixar s'amuse à chercher à chaque nouveau film d'animation.

L'aviez-vous repéré ?